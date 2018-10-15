Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является приоритетным направлением деятельности Госавтоинспекции. Травмирование и гибель детей в ДТП - это проблема всего общества.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Читать полностью в источнике с фото:





Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста, именно в дошкольного, ведь только тогда можно вырастить и воспитать законопослушного участника дорожного движения. Задача педагогов, родителей и сотрудников ГАИ – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Читать полностью в источнике с фото:







Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Читать полностью в источнике с фото:







Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, — это вера в запрещающие свойства красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, — взрослый человек. И естественным способом – своим примером.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Читать полностью в источнике с фото:





На базе ГУО "Ясли-сад №7" г.Бреста сотрудниками ГАИ совместно с управлением по образованию Брестского облисполкома организован и проведен обучающий семинар с заведующими учреждений дошкольного образования. В рамках мероприятия присутствующим наглядно показано и рассказано как необходимо проводить профилактическую работу с "дошколятами". В специализированном помещении на специальном обучающем ковре с ребятами в игровой форме прошли тематические занятия "Знай и соблюдай". Затем с помощью интерактивной доски с детьми изучены дорожные знаки и безопасный маршрут движения "Дом-детский-сад-дом".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Читать полностью в источнике с фото:







На площадке по практическому изучению Правил дорожного движения (автогородке) были воспроизведена дорожная обстановка и проведено практическое занятие по безопасному переходу проезжей части. Также воспитанники старших групп изучили сигналы регулировщика. Основной акцент был сделан на безопасный переход проезжей части из-за объекта ограничивающего обзорность дороги (в нашем случае мы поставили автомобиль припаркованный с нарушением ПДД), безопасное катание на велосипеде (переход проезжей части спешившись, ведя велосипед в руках) и правила безопасной поездки в салоне транспортных средств.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Читать полностью в источнике с фото:







На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных и физиологических особенностей детей. Проводить работу с "дошколятами" необходимо целенаправленно и главной и игровой форме, так они лучше усвоят полученные знания.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Читать полностью в источнике с фото:







Главная цель проводимого мероприятия - формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах станицы и города. Но кроме проводимой работы в учреждениях образования огромную и основную работу с детьми должны проводить родители. Ведь главным авторитетом для любого ребенка - являются именно они. Давайте вместе объединимся в нашей общей задаче - профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Ведь дети- наше будущее!