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Обучающее мероприятие по безопасности дорожного движения и работе с "дошколятами" прошло в г.Бресте

16.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является приоритетным направлением деятельности Госавтоинспекции. Травмирование и гибель детей в ДТП - это проблема всего общества.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Обучающее мероприятие по безопасности дорожного движения и работе с "дошколятами" прошло в г.Бресте

Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с раннего возраста, именно в дошкольного, ведь только тогда можно вырастить и воспитать законопослушного участника дорожного движения. Задача педагогов, родителей и сотрудников ГАИ – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Обучающее мероприятие по безопасности дорожного движения и работе с "дошколятами" прошло в г.Бресте


Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах. Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма не теряют своей актуальности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Обучающее мероприятие по безопасности дорожного движения и работе с "дошколятами" прошло в г.Бресте


Обучение детей правилам безопасного поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, — это вера в запрещающие свойства красного цвета. Единственный, кто может его в этом убедить, — взрослый человек. И естественным способом – своим примером.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Обучающее мероприятие по безопасности дорожного движения и работе с "дошколятами" прошло в г.Бресте

На базе ГУО "Ясли-сад №7" г.Бреста сотрудниками ГАИ совместно с управлением по образованию Брестского облисполкома организован и проведен обучающий семинар с заведующими учреждений дошкольного образования. В рамках мероприятия присутствующим наглядно показано и рассказано как необходимо проводить профилактическую работу с "дошколятами". В специализированном помещении на специальном обучающем ковре с ребятами в игровой форме прошли тематические занятия "Знай и соблюдай". Затем с помощью интерактивной доски с детьми изучены дорожные знаки и безопасный маршрут движения "Дом-детский-сад-дом".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Обучающее мероприятие по безопасности дорожного движения и работе с "дошколятами" прошло в г.Бресте


На площадке по практическому изучению Правил дорожного движения (автогородке) были воспроизведена дорожная обстановка и проведено практическое занятие по безопасному переходу проезжей части. Также воспитанники старших групп изучили сигналы регулировщика. Основной акцент был сделан на безопасный переход проезжей части из-за объекта ограничивающего обзорность дороги (в нашем случае мы поставили автомобиль припаркованный с нарушением ПДД), безопасное катание на велосипеде (переход проезжей части спешившись, ведя велосипед в руках) и правила безопасной поездки в салоне транспортных средств.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Обучающее мероприятие по безопасности дорожного движения и работе с "дошколятами" прошло в г.Бресте


На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо подчеркнуть особую значимость возрастных и физиологических особенностей детей. Проводить работу с "дошколятами" необходимо целенаправленно и главной и игровой форме, так они лучше усвоят полученные знания.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59765.php

Обучающее мероприятие по безопасности дорожного движения и работе с "дошколятами" прошло в г.Бресте


Главная цель проводимого мероприятия - формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улицах станицы и города. Но кроме проводимой работы в учреждениях образования огромную и основную работу с детьми должны проводить родители. Ведь главным авторитетом для любого ребенка - являются именно они. Давайте вместе объединимся в нашей общей задаче - профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Ведь дети- наше будущее!

 
Теги: Брест
 
 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма является приоритетным направлением деятельности Госавтоинспекции. Травмирование и гибель детей в ДТП -...
 
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Ивьевский край
Полымя
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