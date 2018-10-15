|
Польские предприниматели предупреждают беларусов о проверках налоговой из-за TaxFree
16.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Малый и крупный бизнес в
фото - TUT.BY
Ведь как говорят сами работники налоговой инспекции: «суть Tax free - это покупка товара для личного пользования». И тот факт, что один белорус берет на себя два телевизора, микроволновку, три фена и четыре бритвы подвергается сомнению. Хотя в Польше нет закона, где бы четко и чёрным по белому было написано, что подобная продажа запрещена.
Именно поэтому польские предприниматели нанимают юристов, ходят в суды и получают письма из налоговой.
Судя по последним событиям, налоговой инспекции стало мало проверок в
Белорусская налоговая в свою очередь заинтересовалась этим вопросом и стала вызывать на беседу каждого белоруса, на которого пришёл запрос. Кто-то не боится и спокойно отвечает на все вопросы, кто-то пугается и начинает говорить, что это не он, это не его подпись и вообще его подставили.
Стоит ли так делать?
Нет, это бесполезно. В любом случае, если человек начинает врать и говорить, что это не его подпись, презумпция невиновности сработает только до поры до времени. Будет назначена графическая экспертиза, проведены очные ставки и опрос свидетелей. Своим отрицанием вы не только оттянете время, но и подставите себя и польских продавцов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Малый и крупный бизнес в Польше страдает от всевозможных проверок налоговой. Здесь в отношении фирм активно проводят контролирующие действия (czynności sprawdzające) и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)