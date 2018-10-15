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Польские предприниматели предупреждают беларусов о проверках налоговой из-за TaxFree

16.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Малый и крупный бизнес в Польше страдает от всевозможных проверок налоговой. Здесь в отношении фирм активно проводят контролирующие действия (czynności sprawdzające) и всевозможные проверки. Причиной этому является большое количество выставления TAX FREE для туристов из восточной Eвропы, а ещё и на одного человека.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59764.php

Польские предприниматели предупреждают беларусов о проверках налоговой из-за TaxFree

фото - TUT.BY

Ведь как говорят сами работники налоговой инспекции: «суть Tax free - это покупка товара для личного пользования». И тот факт, что один белорус берет на себя два телевизора, микроволновку, три фена и четыре бритвы подвергается сомнению. Хотя в Польше нет закона, где бы четко и чёрным по белому было написано, что подобная продажа запрещена.

Именно поэтому польские предприниматели нанимают юристов, ходят в суды и получают письма из налоговой. 

Судя по последним событиям, налоговой инспекции стало мало проверок в Польше, и они переключились на Беларусь. Отправляются запросы в белорусскую налоговую по поводу того или иного человека, часто пересекающего границу и выписывающего на себя Tax free. 

Белорусская налоговая в свою очередь заинтересовалась этим вопросом и стала вызывать на беседу каждого белоруса, на которого пришёл запрос. Кто-то не боится и спокойно отвечает на все вопросы, кто-то пугается и начинает говорить, что это не он, это не его подпись и вообще его подставили. 

Стоит ли так делать? 

Нет, это бесполезно. В любом случае, если человек начинает врать и говорить, что это не его подпись, презумпция невиновности сработает только до поры до времени. Будет назначена графическая экспертиза, проведены очные ставки и опрос свидетелей. Своим отрицанием вы не только оттянете время, но и подставите себя и польских продавцов. 

 
 
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Малый и крупный бизнес в Польше страдает от всевозможных проверок налоговой. Здесь в отношении фирм активно проводят контролирующие действия (czynności sprawdzające) и...
 
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