Польские предприниматели предупреждают беларусов о проверках налоговой из-за TaxFree

Малый и крупный бизнес в Польше страдает от всевозможных проверок налоговой. Здесь в отношении фирм активно проводят контролирующие действия (czynności sprawdzające) и всевозможные проверки. Причиной этому является большое количество выставления TAX FREE для туристов из восточной Eвропы, а ещё и на одного человека.



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Ведь как говорят сами работники налоговой инспекции: «суть Tax free - это покупка товара для личного пользования». И тот факт, что один белорус берет на себя два телевизора, микроволновку, три фена и четыре бритвы подвергается сомнению. Хотя в Польше нет закона, где бы четко и чёрным по белому было написано, что подобная продажа запрещена.

Именно поэтому польские предприниматели нанимают юристов, ходят в суды и получают письма из налоговой.

Судя по последним событиям, налоговой инспекции стало мало проверок в Польше , и они переключились на Беларусь. Отправляются запросы в белорусскую налоговую по поводу того или иного человека, часто пересекающего границу и выписывающего на себя Tax free.

Белорусская налоговая в свою очередь заинтересовалась этим вопросом и стала вызывать на беседу каждого белоруса, на которого пришёл запрос. Кто-то не боится и спокойно отвечает на все вопросы, кто-то пугается и начинает говорить, что это не он, это не его подпись и вообще его подставили.

Стоит ли так делать?

Нет, это бесполезно. В любом случае, если человек начинает врать и говорить, что это не его подпись, презумпция невиновности сработает только до поры до времени. Будет назначена графическая экспертиза, проведены очные ставки и опрос свидетелей. Своим отрицанием вы не только оттянете время, но и подставите себя и польских продавцов.