Брест: в результате ДТП на ул. Л.Рябцева пострадал пассажир

15.10.2018 около 14.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: 45-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки «Фольксваген», двигался по ул.Лейтенанта Рябцева. В направлении от ул.Брестских Дивизий к ул.Аэродромной водитель совершил столкновение с автомобилем марки «Мерседес» черного цвета, под управлением неустановленного лица, который двигался в попутном направлении.



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В результате ДТП пассажирка автомобиля марки «Фольксваген» с травмами госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.