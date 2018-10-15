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Брест: в результате ДТП на ул. Л.Рябцева пострадал пассажир

16.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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15.10.2018 около 14.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59760.php

Брест: в результате ДТП на ул. Л.Рябцева пострадал пассажир

По предварительной информации: 45-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки «Фольксваген», двигался по ул.Лейтенанта Рябцева. В направлении от ул.Брестских Дивизий к ул.Аэродромной водитель совершил столкновение с автомобилем марки «Мерседес» черного цвета, под управлением неустановленного лица, который двигался в попутном направлении.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59760.php

Брест: в результате ДТП на ул. Л.Рябцева пострадал пассажир

В результате ДТП пассажирка автомобиля марки «Фольксваген» с травмами госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест
 
 
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15.10.2018 около 14.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 45-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки...
 
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