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Брест: в результате ДТП на ул. Л.Рябцева пострадал пассажир
16.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
15.10.2018 около 14.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 45-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки «Фольксваген», двигался по ул.Лейтенанта Рябцева. В направлении от ул.Брестских Дивизий к ул.Аэродромной водитель совершил столкновение с автомобилем марки «Мерседес» черного цвета, под управлением неустановленного лица, который двигался в попутном направлении.
В результате ДТП пассажирка автомобиля марки «Фольксваген» с травмами госпитализирована в УЗ «Брестская областная больница». По факту ДТП проводится проверка.
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15.10.2018 около 14.30 часов в г.Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 45-летний житель г.Бреста, управляя автомобилем марки...
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