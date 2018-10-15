ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На перекрёстке ул. Московская и Гаврилова служебный автомобиль милиции попал в ДТП

16.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Обстоятельства происшествия уточняются. Автомобиль милиции столкнулся с микроавтобусом.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59759.php

На перекрёстке ул. Московская и Гаврилова служебный автомобиль милиции попал в ДТП

Удар был довольно сильный - бус укатился далеко вперёд.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59759.php

На перекрёстке ул. Московская и Гаврилова служебный автомобиль милиции попал в ДТП

Судя по всему, никто не пострадал.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59759.php

На перекрёстке ул. Московская и Гаврилова служебный автомобиль милиции попал в ДТП

Какие-либо выводы пока делать преждевременно, однако можно отметить, что как правило, в подобных ситуациях виноват тот водитель, который находится сзади. Даже если первый применил экстренное торможение, это не оправдание.

Не считая по области, только в городе Бресте это уже четвёртое ДТП с участием служебных автомобилей (может быть было и больше, но просто нам неизвестно).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59759.php

На перекрёстке ул. Московская и Гаврилова служебный автомобиль милиции попал в ДТП

На месте происшествия незначительно затруднено движение - будьте осторожны, и соблюдайте дистанцию. И не носитесь так, спокойнее, спокойнее... (в 11.30 поступила информация, что автомобили убрали с Московской).

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстоятельства происшествия уточняются. Автомобиль милиции столкнулся с микроавтобусом. Удар был довольно сильный - бус укатился далеко вперёд. Судя по всему,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Средняя зарплата за сентябрь составит Br1 тыс. и снижаться не будет – премьер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика