На перекрёстке ул. Московская и Гаврилова служебный автомобиль милиции попал в ДТП

Обстоятельства происшествия уточняются. Автомобиль милиции столкнулся с микроавтобусом.



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Удар был довольно сильный - бус укатился далеко вперёд.



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Судя по всему, никто не пострадал.



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Какие-либо выводы пока делать преждевременно, однако можно отметить, что как правило, в подобных ситуациях виноват тот водитель, который находится сзади. Даже если первый применил экстренное торможение, это не оправдание.

Не считая по области, только в городе Бресте это уже четвёртое ДТП с участием служебных автомобилей (может быть было и больше, но просто нам неизвестно).



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На месте происшествия незначительно затруднено движение - будьте осторожны, и соблюдайте дистанцию. И не носитесь так, спокойнее, спокойнее... (в 11.30 поступила информация, что автомобили убрали с Московской).