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На перекрёстке ул. Московская и Гаврилова служебный автомобиль милиции попал в ДТП
16.10.2018 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Обстоятельства происшествия уточняются. Автомобиль милиции столкнулся с микроавтобусом.
Удар был довольно сильный - бус укатился далеко вперёд.
Судя по всему, никто не пострадал.
Какие-либо выводы пока делать преждевременно, однако можно отметить, что как правило, в подобных ситуациях виноват тот водитель, который находится сзади. Даже если первый применил экстренное торможение, это не оправдание.
Не считая по области, только в городе Бресте это уже четвёртое ДТП с участием служебных автомобилей (может быть было и больше, но просто нам неизвестно).
На месте происшествия незначительно затруднено движение - будьте осторожны, и соблюдайте дистанцию. И не носитесь так, спокойнее, спокойнее... (в 11.30 поступила информация, что автомобили убрали с Московской).
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Обстоятельства происшествия уточняются. Автомобиль милиции столкнулся с микроавтобусом. Удар был довольно сильный - бус укатился далеко вперёд. Судя по всему,...
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