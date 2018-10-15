Пожилым на Городокщине — тепло

4688 городокчан состоят на учете в ТЦСОН Городокского района. Из них 3211 — одиноко проживающие пенсионеры, 723 — одинокие. Помогают им пережить зимний период, когда к ежедневным домашним хлопотам прибавляется необходимость топить и чистить печи, расчищать от снега дворы, работники социальных служб и обычные неравнодушные городокчане, готовые поделиться с пожилыми людьми домашним уютом и теплом своих душ.





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