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Пожилым на Городокщине — тепло

16.10.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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4688 городокчан состоят на учете в ТЦСОН Городокского района. Из них 3211 — одиноко проживающие пенсионеры, 723 — одинокие. Помогают им пережить зимний период, когда к ежедневным домашним хлопотам прибавляется необходимость топить и чистить печи, расчищать от снега дворы, работники социальных служб и обычные неравнодушные городокчане, готовые поделиться с пожилыми людьми домашним уютом и теплом своих душ.

Пожилым на Городокщине — тепло

Подробнее читайте в №79  от  16.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 

 
 
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4688 городокчан состоят на учете в ТЦСОН Городокского района. Из них 3211 — одиноко проживающие пенсионеры, 723 — одинокие. Помогают им пережить зимний период,...
 
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