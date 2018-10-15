Студенты в Кыргызстане смогут получать дипломы белорусского образца

Дипломы о высшем образовании белорусского образца теперь смогут получать студенты в Кыргызстане. В Бишкеке открылся новый совместный научно-образовательный центр, сообщает «МИР 24».

Он создан Международным университетом Кыргызстана и Витебским государственным университетом. Пока там будут готовить психологов, юристов и программистов. Позже список специальностей расширится.

«Обучение будет проходить в основном в дистанционной форме. Но для того, чтобы дать образование на высоком качественном уровне, мы планируем приглашать сюда преподавателей из Витебского государственного университета», – рассказала первый проректор Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Валентина Богатырева.

В перспективе создатели центра планируют обучать не только кыргызстанцев, но и студентов из других стран.