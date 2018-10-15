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В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс

16.10.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Всего в забеге принимали участие более ста костюковчан, разделившись на возрастные категории.

В результате среди учащихся первое общекомандное место заняла команда СШ № 1, второе – Тупичинская школа, третье – СШ № 2.

Фоторепортаж

В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс


В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс


В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс


В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс


В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс

В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс

В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс

В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс

В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс

В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс

В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс

В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс

Подробности читайте в районной газете “ГК”. 

 
 
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Всего в забеге принимали участие более ста костюковчан, разделившись на возрастные категории. В результате среди учащихся первое общекомандное место заняла
 
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