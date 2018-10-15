В Костюковичах прошел легкоатлетический кросс

Всего в забеге принимали участие более ста костюковчан, разделившись на возрастные категории.
В результате среди учащихся первое общекомандное место заняла команда СШ № 1, второе – Тупичинская школа, третье – СШ № 2.
Фоторепортаж
Подробности читайте в районной газете “ГК”.
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Всего в забеге принимали участие более ста костюковчан, разделившись на возрастные категории. В результате среди учащихся первое общекомандное место заняла