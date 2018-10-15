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Минздрав утвердил правила медицинской этики

16.10.2018 12:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Минздрав утвердил правила медицинской этики
Фото из открытых источников

Что касается работы с пациентами, не допускается грубое, формальное и нетактичное отношение, разглашение врачебной тайны и др., сообщает БЕЛТА.

В документе определены и нормы взаимоотношений с коллегами, представителями госорганов и организаций. Медработники должны проявлять компетентность, корректность, ответственность, пунктуальность и др. 

Кроме того, скорая медицинская помощь должна оказываться медработниками (в пределах их возможностей) нуждающимся в ней людям вне организации здравоохранения. 

Случаи нарушения норм будут рассматривать комитеты по вопросам медицинской этики и деонтологии и комиссии по противодействию коррупции. 

Правила медицинской этики и деонтологии утверждены постановлением Минздрава №64 от 7 августа 2018 года. 

Минздрав утвердил правила медицинской этики
Минздрав вынесет на обсуждение нормы медицинской этики
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Документ призван повысить ответственность и эффективность работников, а также доверие к системе здравоохранения в целом.
 
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