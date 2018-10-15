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Минздрав утвердил правила медицинской этики
16.10.2018 12:35 — Разное | Аргументы и факты
Что касается работы с пациентами, не допускается грубое, формальное и нетактичное отношение, разглашение врачебной тайны и др., сообщает
В документе определены и нормы взаимоотношений с коллегами, представителями госорганов и организаций. Медработники должны проявлять компетентность, корректность, ответственность, пунктуальность и др.
Кроме того, скорая медицинская помощь должна оказываться медработниками (в пределах их возможностей) нуждающимся в ней людям вне организации здравоохранения.
Случаи нарушения норм будут рассматривать комитеты по вопросам медицинской этики и деонтологии и комиссии по противодействию коррупции.
Правила медицинской этики и деонтологии утверждены постановлением Минздрава №64 от 7 августа 2018 года.
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Документ призван повысить ответственность и эффективность работников, а также доверие к системе здравоохранения в целом.
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