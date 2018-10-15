В больнице умер пассажир микроавтобуса, пострадавший в аварии под Дзержинском

В больнице умер пассажир попавшего в аварию под Дзержинском микроавтобуса. Об этом сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.





Напомним, авария произошла 29 сентября, в 22.45, возле деревни Рябиновка. 30-летний водитель Lexus, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ. На 321-м километре дороги он совершил столкновение с попутным микроавтобусом Peugeot. От удара последний вылетел в кювет и опрокинулся.





В результате столкновения погиб один человек — 44-летний пассажир Peugeot. Водитель микроавтобуса и еще пять пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Как стало известно, 14 октября в больнице от полученных травм скончался 23-летний минчанин — пассажир микроавтобуса.