Личный приём граждан по предварительной записи проведёт депутат Иван Григорьевич Ребковец



25 октября с 14.00 до 17.00 в Пинском районном исполнительном комитете по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, в кабинете 67 (5 этаж) будет проводить личный прием граждан депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Иван Григорьевич Ребковец.

Предварительная запись на прием производится 23 октября с 9.00 до 13.00 по телефону 8(0165) 31-74-46.