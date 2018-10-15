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ИНВИТРО за серьёзные отношения

16.10.2018 — Разное | Полесская правда  
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По-настоящему близкие отношения основаны на доверии и заботе. Ответственный подход к своему здоровью и здоровью любимого человека предполагает профилактику инфекций, передающихся половым путем (ИППП).

ИНВИТРО за серьёзные отношения

С 1 сентября по 30 ноября 2018 года медицинская компания ИНВИТРО проводит акцию «Серьезные отношения» на территории Беларуси. В указанный период вы можете пройти «Базовый» набор, который включает 3 исследования, или «Расширенный» – 10 исследований на наиболее распространенные ИППП по специальной цене, а при заказе обследования вдвоем для второго пациента действует дополнительная скидка 50%.

Обследование желательно проводить регулярно: многие ИППП проявляют себя только на поздних стадиях, что грозит развитием серьезных осложнений, в том числе бесплодия.

Медицинские профили по акции включают следующие исследования:

  1. Набор лабораторных исследований «Базовый»
  • №301УРО, Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;
  • №306УРО, Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;
  • №307УРО, Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта.
  1. Набор лабораторных исследований «Расширенный»
  • №301УРО, Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;
  • №306УРО, Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;
  • №307УРО, Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;
  • №73, HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген);
  • №79, Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C);
  • №68ВИЧ-МНС, Антитела к ВИЧ;
  • №69, Сифилис RPR (Rapid Plasma Reagin – антикардиолипиновый тест);
  • №309УРО, Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта;
  • №311PAP, Выявление днк вируса папилломы человека (ВПЧ) 14 типов высокого канцерогенного риска: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 в соскобе эпителиальных клеток (качественный формат);
  • №310УРО, Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в соскобе.

Ознакомьтесь с правилами подготовки к взятию биоматериала на сайте www.invitro.by. Подробные правила акции доступны по ссылке.

 
 
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> По-настоящему близкие отношения основаны на доверии и заботе. Ответственный подход к своему здоровью и здоровью любимого человека предполагает профилактику...
 
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