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Audi заплатит 800 млн евро штрафа в связи с дизельным скандалом
Автоконцерн Audi заплатит 800 млн евро в связи с манипуляциями с показателями выбросов вредных веществ в дизельных машинах. Об этом сообщила во вторник группа Volkswagen, в которую входит компания.
В Volkswagen пояснили, что решение о штрафе приняла прокуратура Мюнхена. «Он включает в себя 5 млн евро в качестве прописанной в законодательстве высшей степени наказания за халатное нарушение правил, а также 795 млн евро за противоправное получение экономической выгоды», — отмечается в заявлении.
«Audi AG согласилась с решением о штрафе», — подчеркнули в Volkswagen.
В концерне ожидают, что его выплата «непосредственно скажется на финансовых показателях» Volkswagen и станет «дополнительным негативным фактором», который повлияет на данные за 2018 финансовый год.
В июне правоохранительные органы ФРГ в рамках расследования махинаций
Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen, в 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло
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В группе Volkswagen, в которую входит компания, пояснили, что решение о штрафе приняла прокуратура Мюнхена.
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