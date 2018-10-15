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Audi заплатит 800 млн евро штрафа в связи с дизельным скандалом

16.10.2018 12:49 — Разное | Tut.by  
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Автоконцерн Audi заплатит 800 млн евро в связи с манипуляциями с показателями выбросов вредных веществ в дизельных машинах. Об этом сообщила во вторник группа Volkswagen, в которую входит компания.


Фото: Reuters

В Volkswagen пояснили, что решение о штрафе приняла прокуратура Мюнхена. «Он включает в себя 5 млн евро в качестве прописанной в законодательстве высшей степени наказания за халатное нарушение правил, а также 795 млн евро за противоправное получение экономической выгоды», — отмечается в заявлении.

«Audi AG согласилась с решением о штрафе», — подчеркнули в Volkswagen.

В концерне ожидают, что его выплата «непосредственно скажется на финансовых показателях» Volkswagen и станет «дополнительным негативным фактором», который повлияет на данные за 2018 финансовый год.

В июне правоохранительные органы ФРГ в рамках расследования махинаций задержали теперь уже бывшего главу Audi Руперта Штадлера.

Минувшие годы ознаменовались громкими разоблачениями вокруг дизельных авто. Изначально в центре дизельного скандала оказался Volkswagen, в 2015 году выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Благодаря данной системе все выглядело так, что автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

 
 
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В группе Volkswagen, в которую входит компания, пояснили, что решение о штрафе приняла прокуратура Мюнхена.
 
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