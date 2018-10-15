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В Эквадоре конфисковали более 1200 кг кокаина
Новости Эквадора. Более 1200 тонн кокаина изъяли правоохранители Эквадора в ходе нескольких спецопераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самую большую партию – почти 700 килограммов – конфисковали в Гуаякиле. С незаконным грузом были задержаны четверо подозреваемых.
Более 300 килограммов было обнаружено в лодке у берегов страны. Здесь под стражу полицейские взяли троих человек. Еще одну партию конфисковали на Галапагосских островах, задержав еще двух человек.
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Новости Эквадора. Более 1200 тонн кокаина изъяли правоохранители Эквадора в ходе нескольких спецопераций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самую...
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