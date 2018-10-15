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Тропический шторм «Тара» приближается к Мексике: в стране объявлена тревога
Новости Мексики. В трех мексиканских штатах объявлена тревога в связи с приближением тропического шторма «Тара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории Колимы, Халииско и Мичоакана введен в действие специальный план по предотвращению стихийных бедствий. Он предполагает набор действий, направленных на снижение риска для населения, а также на уменьшение разрушительных последствий непогоды.
В регионе уже идут сильные дожди, которые сопровождаются порывистым ветром. Данных о пострадавших пока не поступало.
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Новости Мексики. В трех мексиканских штатах объявлена тревога в связи с приближением тропического шторма «Тара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
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