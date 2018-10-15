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В Нигерии около 60 человек погибли из-за взрыва на нефтепроводе: люди пытались собрать разлившееся горючее

16.10.2018 12:10 — Разное | СТВ  
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Новости Нигерии. Взрыв нефтепровода в Нигерии привел к гибели 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло неподалеку от города Аба.

В Нигерии около 60 человек погибли из-за взрыва на нефтепроводе: люди пытались собрать разлившееся горючее

После взрыва начался масштабный пожар. Среди пострадавших оказались еще несколько десятков местных жителей.

По предварительным данным, причиной происшествия стал прорыв трубы и безответственное поведение граждан, которые вместо того, чтобы сообщить о проблеме, попытались украсть пролившуюся нефть.

В Нигерии около 60 человек погибли из-за взрыва на нефтепроводе: люди пытались собрать разлившееся горючее

В Нигерии около 60 человек погибли из-за взрыва на нефтепроводе: люди пытались собрать разлившееся горючее

 
 
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Новости Нигерии. Взрыв нефтепровода в Нигерии привел к гибели 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло неподалеку от города Аба. После...
 
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