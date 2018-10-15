Кто такая Ольга Абрамова, которую называют новой невестой Шнурова

Недавно мы писали, что эпатажного музыканта заметили в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга вместе с новой избранницей. По словам очевидцев, пара подавала заявление на регистрацию брака. Российские СМИ выяснили, что известно о девушке, которую называют будущей женой Шнура.
Свою новую спутницу лидер «Ленинграда» представил на церемонии вручения премии GQ, назвав ее «поэтессой Варварой». По данным российских медиа, имя девушки — Ольга Абрамова. Ей 26 лет, она на 19 лет младше Сергея Шнурова. Ольга родилась в Екатеринбурге, откуда переехала в Москву с родителями, когда ей было 14. Ее отец — бизнесмен. Девушка окончила МГУ и изучала историю искусств в Лондоне. Раньше Абрамова встречалась с миллионером Русланом Фахриевым и сыном владельца «М-Видео» Ларри Зайонцем.
Напомним, что в мае музыкант Сергей Шнуров сообщил в Instagram о своем разводе с супругой Матильдой, а вскоре после разрыва посоветовал всем «чаще разводиться». Будущая свадьба станет для Шнура уже четвертой по счету.