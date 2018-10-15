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Кто такая Ольга Абрамова, которую называют новой невестой Шнурова

16.10.2018 13:03 — Разное | Tut.by  
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Недавно мы писали, что эпатажного музыканта заметили в одном из ЗАГСов Санкт-Петербурга вместе с новой избранницей. По словам очевидцев, пара подавала заявление на регистрацию брака. Российские СМИ выяснили, что известно о девушке, которую называют будущей женой Шнура.


Фото: Starface

Свою новую спутницу лидер «Ленинграда» представил на церемонии вручения премии GQ, назвав ее «поэтессой Варварой». По данным российских медиа, имя девушки — Ольга Абрамова. Ей 26 лет, она на 19 лет младше Сергея Шнурова. Ольга родилась в Екатеринбурге, откуда переехала в Москву с родителями, когда ей было 14. Ее отец — бизнесмен. Девушка окончила МГУ и изучала историю искусств в Лондоне. Раньше Абрамова встречалась с миллионером Русланом Фахриевым и сыном владельца «М-Видео» Ларри Зайонцем.

Напомним, что в мае музыкант Сергей Шнуров сообщил в Instagram о своем разводе с супругой Матильдой, а вскоре после разрыва посоветовал всем «чаще разводиться». Будущая свадьба станет для Шнура уже четвертой по счету.

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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на лекцию Михаила Лабковского «Карьера. Любовь. Семья», которая пройдет в Минске 27 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 октября.

 
Теги: Минск
 
 
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СМИ пишут, что "поэтессе Варваре" 26 лет и ее родители - бизнесмены из Екатеринбурга.
 
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