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Кныровичу на год сократили срок заключения

16.10.2018 12:49 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 16 октября, Минский городской суд рассмотрел апелляцию по делу Александра Кныровича, учредителя и директора «СарматТермо-Инжиниринг», и его коллег. В итоге бизнесмену уменьшили срок заключения с шести до пяти лет. Защита Кныровича требовала отмены приговора, пишет TUT.by.

Что сказали адвокаты на рассмотрении апелляции

Адвокат бизнесмена заявил, что тот получил наказание по статье 431 (Дача взятки) строже, чем взяточники из ЖКХ. При этом взятка Кныровича была вынужденной: с предприятием «СарматТермо-Инжиниринг» не рассчитывались за выполненные работы, оно было на грани банкротства. 60 тысяч рублей Александр выдал коллегам «на взятки» однократно и не контролировал, кому и в каком объёме они передавались.

Также адвокат заметил, что Кнырович н мог быть во время рассматриваемого периода (2012-2015 годы) субъектом преступления по статье об уклонении от уплаты налогов. Он не был в это время фактическим руководителем компании. С учетом этого и из-за погашения ущерба защита утверждает, что наказание не должно превышать половины от максимального. 

Защитник указал и на необоснованный отказ в судебно-бухгалтерской экспертизе. Суд принял решение на основе только акта проверки КГК, где необоснованно указ №488 применен к зарубежному субъекту хозяйствования, а суммы недоплаты налогов в акте и ущербе в приговоре суда оказались разными (311 тысяч рублей и 2,767 миллиона).

Адвокаты Кускова и Максимова указали на чрезмерную жестокость приговора. Защитник Кускова предоставил документы о том, что после вынесения приговора сыну у отца Кускова случился инсульт. Адвокат Максимова предоставил документальные подтверждения его многочисленных серьезных заболеваний (два онкологических диагноза, несколько серьезных хирургических вмешательств).

Какой был приговор

4 июля 2018 года суд признал Александра Кныровича виновным в уклонении от уплаты налогов, которое повлекло ущерб в особо крупном размере, а также в даче взятки. По версии следствия, Кнырович недоплатил налогов на сумму около 3,4 миллионов рублей (1,2 миллиона долларов). Ему назначили шесть лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и запретом занимать распорядительные должности в течение пяти лет. Ровно столько и запрашивало обвинение. 

Замдиректора по экономике Игорь Максимов получил четыре года с конфискацией и запретом на определенную деятельность на пять лет, ведущий экономист Андрей Кусков – три года и запрет в течение пяти лет заниматься предпринимательством, замдиректора по продажам Евгений Поповский – четыре года лишения свободы.

Кроме этого, в течение месяца со дня вступления приговора в силу обвиняемые должны погасить ущерб государству в размере 2,765 миллионов рублей и оплатить госпошлину в размере 138 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. Александр Кнырович заявил, что будет его обжаловать.

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Сегодня, 16 октября, Минский городской суд рассмотрел апелляцию по делу Александра Кныровича, учредителя и директора «СарматТермо-Инжиниринг», и его коллег. В...
 
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