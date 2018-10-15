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Одноразовую пластиковую посуду запретят в ЕС с 2021 года
16.10.2018 — Разное | Светлы шлях
Комитет Европарламента (ЕП) по окружающей среде проголосовал за запрет на использование в Евросоюзе с 2021 года определенных одноразовых пластиковых изделий, в частности, посуды. Об этом сообщает телеканал "МИР 24" со ссылкой на сайт ЕП.
Фото PressFoto
Ожидается, что запрет будет распространяться на одноразовую посуду, столовые приборы, соломинки для напитков, ватные палочки, а также пластиковые крепления для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды на вынос в кафе.
На эти изделия приходится более 70% морского мусора. Использование некоторых других изделий в Евросоюзе, которым нет альтернативы, предлагается сократить к 2025 году.
Инициативы комитета будут вынесены на голосование пленарной сессии Европарламента, которая состоится 22-25 октября.
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Комитет Европарламента (ЕП) по окружающей среде проголосовал за запрет на использование в Евросоюзе с 2021 года определенных одноразовых пластиковых изделий, в...
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