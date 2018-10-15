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С 1 ноября в Беларуси вырастут пенсии

16.10.2018 13:02 — Разное | Myfin  
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С 1 ноября в Беларуси вырастут пенсии
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

«Сегодня глава государства поручил внести пакет документов по еще одному, третьему в течение этого года, повышению пенсий в среднем на 5,3%. Таким образом, с учетом этого повышения реальный рост пенсий в этом году (с учетом инфляции. – Прим. БЕЛТА) составит около 8%», – цитирует БЕЛТА премьер-министра.

По его словам, правительство в ближайшее время внесет соответствующие документы.

«С 1 ноября пенсионеры получат 5-процентную прибавку к пенсии», – добавил Сергей Румас.

Таким образом, с учетом прибавки средняя пенсия в Беларуси составит 394 рубля.

Еще одно принципиальное поручение главы государства заключается в том, чтобы выдерживалось предусмотренное программой социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы соотношение средней пенсии по возрасту и средней заработной платы на уровне не менее 40%.

 
 
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Очередное повышение трудовых пенсий произойдет в Беларуси с 1 ноября.
 
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