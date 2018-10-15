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Какую пенсию получают в соседних странах?

16.10.2018 12:15 — Разное | Myfin  
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Какую пенсию получают в соседних странах?
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Об этом сообщает БЕЛТА.

Напомним, трудовые пенсии в Беларуси повышали в мае – на 5,5%, а также в августе – на 10%. По итогам августа средняя пенсия в Беларуси составила 364,2 рубля. В сентябре наши пенсионеры в среднем получали по 374 рубля, или $177. Если указ о повышении пенсий будет одобрен, с ноября средняя пенсия в Беларуси составит 394 рубля.

Myfin.by посмотрел, сколько сегодня получают пенсионеры в соседних странах.

Какую пенсию получают в соседних странах?

В Польше средняя пенсия составляет 2 000 злотых, или $539, или 1141 рубля.

В Литве пенсионеры в среднем получают по 287 евро, или $332, или 707 рублей.

 
 
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К концу года в Беларуси произойдет еще одно повышение пенсий.
 
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