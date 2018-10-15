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Какую пенсию получают в соседних странах?
Об этом сообщает
Напомним, трудовые пенсии в Беларуси повышали в мае – на 5,5%, а
Myfin.by посмотрел, сколько сегодня получают пенсионеры в соседних странах.
В Польше средняя пенсия составляет 2 000 злотых, или $539, или 1141 рубля.
В Литве пенсионеры в среднем получают по 287 евро, или $332, или 707 рублей.
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К концу года в Беларуси произойдет еще одно повышение пенсий.
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