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C ноября в Беларуси повышаются пенсии

16.10.2018 13:01 — Разное | Ежедневник  
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C ноября в Беларуси повышаются пенсии

фото: sb.by

Соответствующий законопроект внесен в Администрацию президента.

Как пояснила 16 октября в парламенте министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, пенсии предлагается поднять на 5,3%. Таким образом, средняя пенсия вырастет примерно на 20 рублей, отметила министр. С принятием законопроекта рост пенсий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составит 13,8%, что в реальном выражении (с учетом прогнозируемой инфляции) составит 7,9%.

Тем не менее, даже если в этом году пенсии поднимутся на 5% еще раз, как это предлагает правительство, они все равно не достигнут запланированного показателя 40% от средней заработной платы. Как пояснял премьер-министр Сергей Румас, для этого пришлось бы поднять пенсии почти на 50%. Сейчас соотношение между средней пенсией и зарплатой составляет 36,2%, передает TUT.BY.

Cредняя пенсия в августе в Беларуси составила 363,9 рубля. При этом бюджет прожиточного минимума для пенсионеров составляет почти 163 рубля.

 
 
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Соответствующий законопроект внесен в Администрацию президента.
 
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