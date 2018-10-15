В поселке Долгое Солигорского района горела печь

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что горит крыша открытым пламенем (дом использовался под дачу, в осенний период посещался раз в неделю). Пожар локализован 17-31, ликвидация 18-14. Пострадавших нет.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что накануне пожара на дачу приезжали члены семьи с целью протопить печь, «чтобы не было сырости», около 11 часов этого же дня уехали в город. Со слов хозяйки дымоход в этом году не чистили, печь перекладывали около 8 лет назад, возможно были трещины.



Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.



В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, перекрытие на площади 7м2, повреждено имущество, закопчены стены внутри дома.

