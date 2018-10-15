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В поселке Долгое Солигорского района горела печь
16.10.2018 — Разное | Soligorsk News
4 октября 2018 18:36 2013
В поселке Долгое Солигорского района горела печь
3 октября в 17.09 в центр оперативного управления Солигорского отдела по ЧС поступило сообщение о загорании дома по адресу: Солигорский р-н, Октябрьский с/с, п.Долгое.
По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что горит крыша открытым пламенем (дом использовался под дачу, в осенний период посещался раз в неделю).
В ходе выяснения обстоятельств установлено, что накануне пожара на дачу приезжали члены семьи с целью протопить печь, «чтобы не было сырости», около 11 часов этого же дня уехали в город. Со слов хозяйки дымоход в этом году не чистили, печь перекладывали около 8 лет назад, возможно были трещины.
Уважаемые жители Солигорского района! Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям предостерегает – не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления! Ваша беспечность может привести к трагедии! Телефон службы спасения 101.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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4 октября 2018 18:36 2013 В поселке Долгое Солигорского района горела печь ...
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