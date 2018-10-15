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В поселке Долгое Солигорского района горела печь

16.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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4 октября 2018 18:36 2013

В поселке Долгое Солигорского района горела печь

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Солигорский ГРОЧС

3 октября в 17.09 в центр оперативного управления Солигорского отдела по ЧС поступило сообщение о загорании дома по адресу: Солигорский р-н, Октябрьский с/с, п.Долгое.

В поселке Долгое Солигорского района горела печь

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС установлено, что горит крыша открытым пламенем (дом использовался под дачу, в осенний период посещался раз в неделю).

Пожар локализован 17-31, ликвидация 18-14. Пострадавших нет.

В поселке Долгое Солигорского района горела печь

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что накануне пожара на дачу приезжали члены семьи с целью протопить печь, «чтобы не было сырости», около 11 часов этого же дня уехали в город. Со слов хозяйки дымоход в этом году не чистили, печь перекладывали около 8 лет назад, возможно были трещины.

Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

В результате пожара уничтожена кровля по всей площади, перекрытие на площади 7м2, повреждено имущество, закопчены стены внутри дома.

В поселке Долгое Солигорского района горела печь

Уважаемые жители Солигорского района! Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям предостерегает – не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления! Ваша беспечность может привести к трагедии! Телефон службы спасения 101.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ» по информации ГПиО Солигорского ГРОЧС.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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4 октября 2018 18:36 2013 В поселке Долгое Солигорского района горела печь ...
 
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