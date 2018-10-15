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Дворец культуры г. Солигорска приглашает на концерт в честь ДНЯ МАТЕРИ

16.10.2018 — Разное | Soligorsk News  
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4 октября 2018 18:20 3216

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на концерт в честь ДНЯ МАТЕРИ

Автор: Эдуард Кидяев. Автор статьи: Ксения МОЛЧАНОВА

14 октября в нашей стране отмечают День Матери, дата празднования приурочена к православному празднику — Покрову Пресвятой Богородицы. Каждый год в Беларуси в рамках праздника проводятся концерты, чествования, разнообразные встречи и лекции, посвященные теме материнства, выпускаются поздравительные открытки.

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на концерт в честь ДНЯ МАТЕРИ

Дворец культуры г. Солигорска никогда не остается в стороне и, конечно же, тоже приготовил замечательную праздничную программу «О той, кто дарует нам жизнь и тепло…», которая пройдет 14 октября в 13.00.

Мы вам всегда рады, приходите!!!

Дворец культуры г. Солигорска приглашает на концерт в честь ДНЯ МАТЕРИ

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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4 октября 2018 18:20 3216 Дворец культуры г. Солигорска приглашает на концерт в...
 
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