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Дворец культуры г. Солигорска приглашает на концерт в честь ДНЯ МАТЕРИ
16.10.2018 — Разное | Soligorsk News
4 октября 2018 18:20 3216
Дворец культуры г. Солигорска приглашает на концерт в честь ДНЯ МАТЕРИ
14 октября в нашей стране отмечают День Матери, дата празднования приурочена к православному празднику — Покрову Пресвятой Богородицы. Каждый год в Беларуси в рамках праздника проводятся концерты, чествования, разнообразные встречи и лекции, посвященные теме материнства, выпускаются поздравительные открытки.
Дворец культуры г. Солигорска никогда не остается в стороне и, конечно же, тоже приготовил замечательную праздничную программу «О той, кто дарует нам жизнь и тепло…», которая пройдет 14 октября в 13.00.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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4 октября 2018 18:20 3216 Дворец культуры г. Солигорска приглашает на концерт в...
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