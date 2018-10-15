Дворец культуры г. Солигорска приглашает на концерт в честь ДНЯ МАТЕРИ

14 октября в нашей стране отмечают День Матери, дата празднования приурочена к православному празднику — Покрову Пресвятой Богородицы. Каждый год в Беларуси в рамках праздника проводятся концерты, чествования, разнообразные встречи и лекции, посвященные теме материнства, выпускаются поздравительные открытки.

Дворец культуры г. Солигорска никогда не остается в стороне и, конечно же, тоже приготовил замечательную праздничную программу «О той, кто дарует нам жизнь и тепло…», которая пройдет 14 октября в 13.00.



Мы вам всегда рады, приходите!!!

