ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От звукорежиссера с номинацией на "Грэмми": группа Vuraj презентует в Минске новый альбом

16.10.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Известные популяризаторы белорусского фолка Vuraj представят 1 ноября в Оk16 свой новый альбом — сборник полесских песен Lito. Атмосферу белорусского Полесья на концерте вместе с Vuraj будут создавать минская группа «Рада» и аутентичный полесский коллектив «Вытокі».


Фото: vk.com/vuraj

«Што спяваеце?» — «Літо!» Вот так просто — одним словом «літо» — на Полесье называют цикл обрядовых песен, в которых отражены верования и представления нашего народа. Так же называется новый альбом группы Vuraj. «Літо» — это бережно собранные, изученные, переосмысленные и буквально заново созданные календарно-обрядовые песни белорусского Полесья. Музыканты на протяжение четырех лет искали их в экспедициях, находили и придавали каждой свое «вурайское» звучание. Лидер группы, фольклорист Сержук Долгушев делится:

— Людзі сыходзяць, песні знікаюць, а нам хочацца дзяліцца гэтымі скарбамі з усім светам, даносіць палескую мову, мелодыі і тэксты, якім сотні год.

Звукорежиссером и саунд-продюсером альбома выступил номинант на «Грэмми» Томаш Рогула (Польша). Запись проходила на варшавской TR-Studio и студии Everest в Минске при участии польской скрипачки Каролины Матушкевич и самобытной полесской группы «Вытокі».

Средства на запись альбома музыканты собрали через краудфандинговую платформу Ulej.by: группа собрала 116% от нужной суммы.

Когда: 1 ноября, 19.00.

Где: .

Сколько: от 18 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
Послушайте, как Змитер Вайтюшкевич спел Маяковского на белорусском
От фолка до хип-хопа — все концерты Минска в одном месте

***

13 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на лекцию Михаила Лабковского «Карьера. Любовь. Семья», которая пройдет в Минске 27 октября. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 19 октября.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известные популяризаторы белорусского фолка представят 1 ноября в Оk16 свой новый альбом - сборник полесских песен Lito.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Наши как всегда". Лукашенко оценил игру белорусских футболистов в матче с Молдовой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика