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От звукорежиссера с номинацией на "Грэмми": группа Vuraj презентует в Минске новый альбом
Известные популяризаторы белорусского фолка
«Што спяваеце?» — «Літо!» Вот так просто — одним словом «літо» — на Полесье называют цикл обрядовых песен, в которых отражены верования и представления нашего народа. Так же называется новый альбом группы Vuraj. «Літо» — это бережно собранные, изученные, переосмысленные и буквально заново созданные календарно-обрядовые песни белорусского Полесья. Музыканты на протяжение четырех лет искали их в экспедициях, находили и придавали каждой свое «вурайское» звучание. Лидер группы, фольклорист Сержук Долгушев делится:
— Людзі сыходзяць, песні знікаюць, а нам хочацца дзяліцца гэтымі скарбамі з усім светам, даносіць палескую мову, мелодыі і тэксты, якім сотні год.
Звукорежиссером и саунд-продюсером альбома выступил номинант на «Грэмми» Томаш Рогула (Польша). Запись проходила на варшавской TR-Studio и студии Everest в Минске при участии польской скрипачки Каролины Матушкевич и самобытной полесской группы «Вытокі».
Средства на запись альбома музыканты собрали через краудфандинговую платформу Ulej.by: группа
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13 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Известные популяризаторы белорусского фолка представят 1 ноября в Оk16 свой новый альбом - сборник полесских песен Lito.
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