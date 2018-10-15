Известные популяризаторы белорусского фолка Vuraj представят 1 ноября в Оk16 свой новый альбом — сборник полесских песен Lito. Атмосферу белорусского Полесья на концерте вместе с Vuraj будут создавать минская группа «Рада» и аутентичный полесский коллектив «Вытокі».



Фото: vk.com/vuraj

«Што спяваеце?» — «Літо!» Вот так просто — одним словом «літо» — на Полесье называют цикл обрядовых песен, в которых отражены верования и представления нашего народа. Так же называется новый альбом группы Vuraj. «Літо» — это бережно собранные, изученные, переосмысленные и буквально заново созданные календарно-обрядовые песни белорусского Полесья. Музыканты на протяжение четырех лет искали их в экспедициях, находили и придавали каждой свое «вурайское» звучание. Лидер группы, фольклорист Сержук Долгушев делится:

— Людзі сыходзяць, песні знікаюць, а нам хочацца дзяліцца гэтымі скарбамі з усім светам, даносіць палескую мову, мелодыі і тэксты, якім сотні год.

Звукорежиссером и саунд-продюсером альбома выступил номинант на «Грэмми» Томаш Рогула (Польша). Запись проходила на варшавской TR-Studio и студии Everest в Минске при участии польской скрипачки Каролины Матушкевич и самобытной полесской группы «Вытокі».

Средства на запись альбома музыканты собрали через краудфандинговую платформу Ulej.by: группа собрала 116% от нужной суммы.

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