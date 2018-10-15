"Наши как всегда". Лукашенко оценил игру белорусских футболистов в матче с Молдовой

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание Сергея Румаса, который возглавляет Белорусскую федерацию футбола, на необходимость принятия дополнительных мер для развития данного вида спорта в стране.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть», — сказал президент.

Он привел в пример состоявшийся 15 октября матч между сборными Беларуси и Молдовы , который завершился ничейным счетом.

«В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши — как всегда. Очень жаль», — приводит слова Лукашенко официальный сайт президента .