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"Наши как всегда". Лукашенко оценил игру белорусских футболистов в матче с Молдовой
Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание Сергея Румаса, который возглавляет Белорусскую федерацию футбола, на необходимость принятия дополнительных мер для развития данного вида спорта в стране.
«Ибо этот хороший всплеск, который произошел, завтра угаснет, и вы будете на уровне динамовских хоккеистов играть», — сказал президент.
Он привел в пример состоявшийся 15 октября
«В футболе ты вчера порадовал страну так, что дальше некуда. Если мы не можем с Молдовой играть… Я не хочу принизить Молдову, молодцы ребята: вышли, зубы сжали и играли, как положено. А наши — как всегда. Очень жаль», — приводит слова Лукашенко
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обратил внимание Сергея Румаса, который возглавляет Белорусскую федерацию футбола, на необходимость принятия...
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