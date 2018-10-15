ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Усэйн Болт получил предложение от футбольного клуба из Европы с прицелом на Лигу чемпионов

16.10.2018 13:22 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт может продолжить карьеру футболиста в мальтийской «Валлетте», сообщает ESPN. Клуб предложил спортсмену заключить двухлетний контракт. В руководстве команды считают, что ямаец поможет ей пробиться в основную стадию Лиги чемпионов.


Фото: Reuters

Управляющий директор команды Гастон Слимен выразил надежду, что клуб подпишет соглашение с Болтом в ближайшее время и он сможет принять участие в матче за Суперкубок Мальты, который пройдет 13 декабря.

— Мы будем рады видеть в своих рядах чемпиона. В «Валлетте» верят в то, что нет ничего невозможного, — цитирует Слимена ESPN.

В сентябре «Валлетту» приобрела компания Sanban Group из Абу-Даби. Новые инвесторы поставили команде задачу в кратчайшие сроки войти в элиту европейского футбола. Ранее агент Болта Тонни Раллис заявлял, что спортсмену предложил контракт футбольный клуб из Европы, новые владельцы которого хотят видеть команду в Лиге чемпионов.

Болт завершил карьеру в легкой атлетике в августе 2017 года. Спортсмен объявил, что собирается стать профессиональным футболистом. В августе 2018 года он подписал контракт с австралийской командой «Сентрал Кост Мэринерс». Соглашение позволяет Болту тренироваться с клубом во время предсезонной подготовки.

Тренерский штаб «Мэринерс» должен оценить перспективы Болта в профессиональном футболе. Если спортсмен продемонстрирует должные навыки, с ним заключат профессиональный контракт. 12 октября Болт сыграл в товарищеском матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед» и отметился дублем. Игра закончилась победой «Мэринерс» со счетом 4:0.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сентябре в команду пришли новые владельцы, которые хотят вывести ее в элиту европейского футбола.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хетчбэк и универсал Porsche Panamera обзавелись 460-сильной GTS-версией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика