Усэйн Болт получил предложение от футбольного клуба из Европы с прицелом на Лигу чемпионов

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт может продолжить карьеру футболиста в мальтийской «Валлетте», сообщает ESPN. Клуб предложил спортсмену заключить двухлетний контракт. В руководстве команды считают, что ямаец поможет ей пробиться в основную стадию Лиги чемпионов.



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Управляющий директор команды Гастон Слимен выразил надежду, что клуб подпишет соглашение с Болтом в ближайшее время и он сможет принять участие в матче за Суперкубок Мальты, который пройдет 13 декабря.

— Мы будем рады видеть в своих рядах чемпиона. В «Валлетте» верят в то, что нет ничего невозможного, — цитирует Слимена ESPN.

В сентябре «Валлетту» приобрела компания Sanban Group из Абу-Даби. Новые инвесторы поставили команде задачу в кратчайшие сроки войти в элиту европейского футбола. Ранее агент Болта Тонни Раллис заявлял, что спортсмену предложил контракт футбольный клуб из Европы, новые владельцы которого хотят видеть команду в Лиге чемпионов.

Болт завершил карьеру в легкой атлетике в августе 2017 года. Спортсмен объявил, что собирается стать профессиональным футболистом. В августе 2018 года он подписал контракт с австралийской командой «Сентрал Кост Мэринерс». Соглашение позволяет Болту тренироваться с клубом во время предсезонной подготовки.

Тренерский штаб «Мэринерс» должен оценить перспективы Болта в профессиональном футболе. Если спортсмен продемонстрирует должные навыки, с ним заключат профессиональный контракт. 12 октября Болт сыграл в товарищеском матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед» и отметился дублем . Игра закончилась победой «Мэринерс» со счетом 4:0.