Хетчбэк и универсал Porsche Panamera обзавелись 460-сильной GTS-версией

Porsche расширила гамму доступных модификаций новой Panamera — напомним, что кроме стандартной «пятидверки» это еще и универсал Sport Turismo .





Двигатель для Panamera GTS и GTS Sport Turismo достался от Turbo-версии, но речь идет о его менее мощном варианте — отдача 4-литровой битурбо-«восьмерки» снижена до 460 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Впрочем, это на 20 сил и 100 Нм больше, чем у Panamera GTS предыдущего поколения. Коробка передач — 8-ступенчатый «робот» PDK, привод — полный.





С таким арсеналом первую «сотню» новая Panamera GTS разменивает за 4,1 секунды (это справедливо и для универсала), заявленная максимальная скорость — 292 км/ч (у GTS Sport Turismo на 3 км/ч меньше). Пневмоподвеска у GTS-версии занижена на 10 мм, изменены настройки адаптивных амортизаторов, в «базе» предусмотрены декоративный пакет Sport Design и 20-дюймовые колесные диски.





Интерьер новой Panamera GTS отделан черной алькантарой и алюминиевыми вставками, среди опций — проекционный дисплей с индивидуальными настройками (впредь его можно заказать и для прочих версий Panamera).





У дилеров новые Panamera GTS и GTS Sport Turismo ожидаются до конца года. К слову, уже известна стоимость в России — от 9 279 000 рублей (примерно 141 100 долларов в пересчете) за хетчбэк и 9 450 000 рублей (143 700 долларов) за универсал.