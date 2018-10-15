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Статкевича за акцию в Бресте арестовали на 5 суток

16.10.2018 13:24 — Разное | Партизан  
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В Ленинском суде Бреста 15 октября прошли суды над участниками акции противников аккумуляторного завода, которая прошла на центральной площади города в воскресенье, пишет Радио «Свабода».

Статкевича за акцию в Бресте арестовали на 5 суток
Статкевич в Бресте
Несколько человек, в том числе Николай Статкевич, блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов были задержаны и ночь на понедельник провели в отделении.

Дмитрий Андросюк был наказан штрафом в 40 базовых величин (980 рублей). На 10 базовых величин (245 рублей) оштрафованы Виталий Козак, Владимир Козловский, Владимир Мороз, Григорий Погарцев, Андрей Слиж.


Пенсионерку Людмилу Карчевскую приговорили к штрафу в 5 базовых величин (122 рубля 50 копеек).

Николая Статкевича судили одним из последних, он получил 5 суток ареста.

Суды над блогерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым перенесли на 16 октября, они подали ходатайства, чтобы им дали время для заключения договоров с адвокатами. Сегодня также пройдет суд над Олегом Вяловым. Роман Кисляк повестка в суд пришла на 18 октября.



 
Теги: Брест
 
 
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В Ленинском суде Бреста 15 октября прошли суды над участниками акции противников аккумуляторного завода, которая прошла на центральной площади города в...
 
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