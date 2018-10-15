Месть богов. Удивительные несчастья белоруса в гонке Ironman, где участие стоит от тысячи долларов

Никите Григорьеву 28 лет. Живет между Витебском и Минском, зарабатывает онлайн-тренировками и консультациями триатлетов. Прямо сейчас он на Гавайях: пока еще без обратного билета и, откровенно говоря, денег на его покупку. Но чтобы понять Никиту, нужно знать, что такое Kona Ironman.



Фото: из личного архива героя

Почему за старт на Kona Ironman платят 65 тысяч долларов

История триатлона началась в 1978 году, на Гавайях, со спора в компании атлетов: кто же выносливее — пловцы, велосипедисты или марафонцы? Ответом стала изматывающая гонка, объединившая три этих испытания: заплыв на 3,8 км, заезд на велосипеде на 180 км и бег на 42 км. Каждый, кто преодолел дистанцию, получал право называть себя «железным человеком». Ironman.

Сейчас в мире несколько десятков «железных» гонок. Небольшой процент атлетов, показавших себя лучше других, получает право участия в Kona Ironman, чемпионате мира по триатлону на Гавайях. Не бесплатно, а «всего-то» за 1050 долларов.

Это бюджетный вариант участия: когда несколько слотов выставляют на eBay, их цена может стартовать с 10 тысяч долларов — а остановиться на 65 тысячах. Несколько слотов разыгрывают среди знаменитостей : допустим, если ты великий шеф-повар, звезда американского футбола или губернатор штата Гавайи.

— На Kona Ironman влажность, дикая жара, сильный ветер, — с азартом описывает Никита Григорьев. — Тень только от пальмы и пролетающего самолета. Такие условия, которых больше нигде нет, и поэтому гонка настолько сложная.



Фото: из личного архива героя

Об участии в чемпионате мира Никита мечтал с детства. А квалифицировался в 28 лет, победив на гонке в Копенгагене в своей возрастной категории (среди любителей, не профессионалов — но к этому мы еще вернемся). Он оказался первым мужчиной из Беларуси с правом состязаться в легендарной гонке.

— Еле успел! 19 августа был последний старт, который давал путевку на юбилейный, 40-й Kona Ironman в 2018 году.

Для участия в гонке в Дании белорус порядком потратился: только старт стоил 600 евро, а ведь надо учесть еще тренировки, жилье, питание, возможность долететь с велосипедом… На слот Kona Ironman деньги еще оставались.

— Но это были последние.

Душевная доброта белорусов и сто долларов от незнакомца

— В Беларусь я вернулся с двумя долларами на карточке. Я не знал, что будет дальше, но в голове застряла фраза: «Если отобрался, ты не имеешь права не поехать».

Меньше чем за месяц Никите нужно было найти три тысячи долларов: по примерным подсчетам, столько ушло бы на самые дешевые авиабилеты и возможность жить на Гавайях неделю. Без шика и лоска. Еще тысяча заявлена на инвентарь и спортпит.

Никита попробовал краудфандинг на нескольких платформах. Не помогло. Зато на призыв о помощи в социальных сетях кое-кто откликнулся.



Фото: из личного архива героя

— Это были друзья, пара одноклассников, совершенно незнакомые мне люди, которые помогали от душевной доброты. Многие переводы были анонимные, с пожеланием удачи. Один парень из Минска написал: «Ты где?» — приехал, поздоровался, дал сто долларов и уехал. Деньги, которые я получал, казались просто чудом.

Были, конечно, и те, кто Никиту упрекал: мол, нельзя на такое спортсмену собирать у людей деньги. Едешь на чемпионат? Езжай за свои.

Никите хватало на билет в одну сторону. Он, конечно, решил лететь — но «тихоокеанские боги» сопротивлялись.

В дело вступают тихоокеанские боги

— Вы не смейтесь, спортсмены еще и не в такое верят! Ходят слухи, что Гавайи — особый по энергетике регион, тут местные божества решают, что с тобой делать. Острова не пускали меня с самого начала. Мне раз пятьдесят не удавалось купить билет: деньги списывались и возвращались на карточку. Я купил билет за десять часов до отлета, прямо в аэропорту.

И это было только начало его злоключений.

— У меня было три короткие пересадки, и все три моих самолета опоздали. До островов я долетел, но в тот момент регистрация участников уже закрылась.

Никита написал организаторам, все-таки получил стартовый номер. Но в вечер прилета пришло еще и письмо от Белорусской федерации триатлона. Из Kona Ironman поступил запрос: точно ли он любитель, не профессиональный спортсмен? Видно, кто-то нажаловался.



Фото: из личного архива героя

Право стартовать на культовой гонке белорус выиграл у любителей — а раньше был профессиональным атлетом. И сравнивай он свой результат со временем «про» в Копенгагене, заветного слота не увидел бы. Никита говорит, что с его точки зрения все честно: последний год контактов с федерацией не имел, соревновался как любитель. Но посчитай организаторы чемпионата иначе, все закончилось бы плохо.

— Возможно, были бы разбирательства. Меня могли бы с позором дисквалифицировать.

Последней каплей стала банальная кража. Чтобы зайти в транзитную зону соревнований, спортсмен по правилам не должен нести с собой ничего лишнего. А у Никиты был рюкзак, куда он положил все самое важное: форму для старта, костюм и очки для плавания.

— Как послушный европеец оставил рюкзак у дерева перед транзитной зоной. Но кто-то «нашел» его раньше меня. Домой вернулся со слезами на глазах и мыслью: «В чем стартовать?»

Почему триатлон — это не математика



Фото: из личного архива героя

Спортсмен порезал майку для бега в топик, купил в магазине уцененных товаров самые дорогие очки — почти 11 долларов, взял в долг у «друга друга» костюм для плавания — и в 7.05 по гавайскому времени стоял на старте.

Он все рассчитал с надеждой на лучший результат: если бы проплыл 3,8 км за 54 минуты, проехал 180 км на велосипеде за 4 часа и 45 минут, а потом преодолел 42 км бегом за 3 часа и 5 минут, пришел бы к старту в десятке любителей своей категории.

Но Ironman — это не математика.

— Когда дошло до марафона, все говорило о том, что надо сойти с дистанции, есть и спать. Но меня столько людей поддержало душевно и материально, что я не мог их подвести.

Никита не сдался. Финишировал 88-м из 99 участников от 25 до 29 лет. В общем зачете лучше него выступили примерно 1099 человек.



Фото: из личного архива героя

Никита еще на острове. Главный план — добраться домой. Ну и попробовать еще.

— Говорят, первый блин комом! Так что свое участие я расцениваю как опыт. Я максималист, от такого результата стал только злее и целеустремленнее. На Гавайи я вернусь и выиграю.