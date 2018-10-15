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Месть богов. Удивительные несчастья белоруса в гонке Ironman, где участие стоит от тысячи долларов
Никите Григорьеву 28 лет. Живет между Витебском и Минском, зарабатывает онлайн-тренировками и консультациями триатлетов. Прямо сейчас он на Гавайях: пока еще без обратного билета и, откровенно говоря, денег на его покупку. Но чтобы понять Никиту, нужно знать, что такое Kona Ironman.
Почему за старт на Kona Ironman платят 65 тысяч долларов
История триатлона
Сейчас в мире несколько десятков «железных» гонок. Небольшой процент атлетов, показавших себя лучше других, получает право участия в Kona Ironman, чемпионате мира по триатлону на Гавайях. Не бесплатно, а «всего-то» за 1050 долларов.
Это бюджетный вариант участия: когда несколько слотов выставляют на eBay, их цена
— На Kona Ironman влажность, дикая жара, сильный ветер, — с азартом описывает Никита Григорьев. — Тень только от пальмы и пролетающего самолета. Такие условия, которых больше нигде нет, и поэтому гонка настолько сложная.
Об участии в чемпионате мира Никита мечтал с детства. А квалифицировался в 28 лет, победив на гонке в Копенгагене в своей возрастной категории (среди любителей, не профессионалов — но к этому мы еще вернемся). Он оказался первым мужчиной из Беларуси с правом состязаться в легендарной гонке.
— Еле успел! 19 августа был последний старт, который давал путевку на юбилейный, 40-й Kona Ironman в 2018 году.
Для участия в гонке в Дании белорус порядком потратился: только старт стоил 600 евро, а ведь надо учесть еще тренировки, жилье, питание, возможность долететь с велосипедом… На слот Kona Ironman деньги еще оставались.
— Но это были последние.
Душевная доброта белорусов и сто долларов от незнакомца
— В Беларусь я вернулся с двумя долларами на карточке. Я не знал, что будет дальше, но в голове застряла фраза: «Если отобрался, ты не имеешь права не поехать».
Меньше чем за месяц Никите нужно было найти три тысячи долларов: по примерным подсчетам, столько ушло бы на самые дешевые авиабилеты и возможность жить на Гавайях неделю. Без шика и лоска. Еще тысяча заявлена на инвентарь и спортпит.
Никита попробовал краудфандинг на нескольких платформах. Не помогло. Зато на призыв о помощи в социальных сетях кое-кто откликнулся.
— Это были друзья, пара одноклассников, совершенно незнакомые мне люди, которые помогали от душевной доброты. Многие переводы были анонимные, с пожеланием удачи. Один парень из Минска написал: «Ты где?» — приехал, поздоровался, дал сто долларов и уехал. Деньги, которые я получал, казались просто чудом.
Были, конечно, и те, кто Никиту упрекал: мол, нельзя на такое спортсмену собирать у людей деньги. Едешь на чемпионат? Езжай за свои.
Никите хватало на билет в одну сторону. Он, конечно, решил лететь — но «тихоокеанские боги» сопротивлялись.
В дело вступают тихоокеанские боги
— Вы не смейтесь, спортсмены еще и не в такое верят! Ходят слухи, что Гавайи — особый по энергетике регион, тут местные божества решают, что с тобой делать. Острова не пускали меня с самого начала. Мне раз пятьдесят не удавалось купить билет: деньги списывались и возвращались на карточку. Я купил билет за десять часов до отлета, прямо в аэропорту.
И это было только начало его злоключений.
— У меня было три короткие пересадки, и все три моих самолета опоздали. До островов я долетел, но в тот момент регистрация участников уже закрылась.
Никита написал организаторам, все-таки получил стартовый номер. Но в вечер прилета пришло еще и письмо от Белорусской федерации триатлона. Из Kona Ironman поступил запрос: точно ли он любитель, не профессиональный спортсмен? Видно, кто-то нажаловался.
Право стартовать на культовой гонке белорус выиграл у любителей — а раньше был профессиональным атлетом. И сравнивай он свой результат со временем «про» в Копенгагене, заветного слота не увидел бы. Никита говорит, что с его точки зрения все честно: последний год контактов с федерацией не имел, соревновался как любитель. Но посчитай организаторы чемпионата иначе, все закончилось бы плохо.
— Возможно, были бы разбирательства. Меня могли бы с позором дисквалифицировать.
Последней каплей стала банальная кража. Чтобы зайти в транзитную зону соревнований, спортсмен по правилам не должен нести с собой ничего лишнего. А у Никиты был рюкзак, куда он положил все самое важное: форму для старта, костюм и очки для плавания.
— Как послушный европеец оставил рюкзак у дерева перед транзитной зоной. Но кто-то «нашел» его раньше меня. Домой вернулся со слезами на глазах и мыслью: «В чем стартовать?»
Почему триатлон — это не математика
Спортсмен порезал майку для бега в топик, купил в магазине уцененных товаров самые дорогие очки — почти 11 долларов, взял в долг у «друга друга» костюм для плавания — и в 7.05 по гавайскому времени стоял на старте.
Он все рассчитал с надеждой на лучший результат: если бы проплыл 3,8 км за 54 минуты, проехал 180 км на велосипеде за 4 часа и 45 минут, а потом преодолел 42 км бегом за 3 часа и 5 минут, пришел бы к старту в десятке любителей своей категории.
Но Ironman — это не математика.
— Когда дошло до марафона, все говорило о том, что надо сойти с дистанции, есть и спать. Но меня столько людей поддержало душевно и материально, что я не мог их подвести.
Никита не сдался. Финишировал 88-м из 99 участников от 25 до 29 лет. В общем зачете лучше него выступили примерно 1099 человек.
Никита еще на острове. Главный план — добраться домой. Ну и попробовать еще.
— Говорят, первый блин комом! Так что свое участие я расцениваю как опыт. Я максималист, от такого результата стал только злее и целеустремленнее. На Гавайи я вернусь и выиграю.
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Чтобы понять Никиту, нужно знать, что такое Kona Ironman.
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