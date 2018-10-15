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Бизнесмену Кныровичу сократили срок заключения

16.10.2018 13:40 — Разное | Ежедневник  
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Бизнесмену Кныровичу сократили срок заключения

фото: newsbel.b

16 октября, рассмотрев апелляцию по делу соучредителя и директора ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александра Кныровича и его подчиненных, Мингорсуд смягчил наказание предпринимателю.

Адвокат настаивала на отмене приговора, однако суд пошел лишь на его смягчение: срок заключения Кныровичу сокращен год – с шести до пяти лет, передают Naviny.by.

Приговор Кныровичу был оглашен в июле: шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с конфискацией имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет. Суд признал бизнесмена виновным в уклонении от уплаты налогов и даче взяток. Кнырович признал вину частично.

К заключению были приговорены и топ-менеджеры компании: замдиректора по экономике и финансам Игорь Максимов получил 4 года с конфискацией, замдиректора по продажам Андрей Поповский – также 4 года заключения, ведущий экономист Андрей Кусков – 3 года.

 
 
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16 октября, рассмотрев апелляцию по делу соучредителя и директора ООО «СарматТермо-Инжиниринг» Александра Кныровича и его подчиненных, Мингорсуд смягчил...
 
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