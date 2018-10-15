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6 фактов про самый богатый район Беларуси, где средние зарплаты превышают 1600 рублей

16.10.2018 13:59 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси по средним зарплатам лидирует Солигорский район. В августе средние заработки здесь выросли сразу на 265 рублей и превысили отметку в 1600 рублей. Для сравнения: в Минске зарабатывают в среднем почти на 260 рублей меньше. FINANCE.TUT.BY собрал 6 фактов про самый богатый район Беларуси.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как менялась средняя зарплата в районе

В прошлом году номинальная начисленная средняя зарплата в Солигорском районе составила 1207 рублей, годом ранее — 1074 рубля. К примеру, в 2017-м средние зарплаты в Солигорском районе были на 48,5% выше, чем в целом по Минской области. В 2016 году этот показатель составлял 50,6%. Отметим, что суммы зарплат приведены до уплаты налогов.

В августе этого года средняя зарплата в районе выросла до 1602,8 рубля. Реальная зарплата, которая рассчитывается с поправкой на инфляцию, выросла на 9,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Для сравнения: в самом «бедном» районе Минской области — Мядельском — зарабатывали в августе в среднем 747,1 рубля.

Как изменяется численность населения

В Солигорском районе на начало этого года проживало, по официальной статистике, 134 309 человек. Это на 299 человек меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2011 году в этом районе проживало 135 536 человек.

В Солигорске на начало года проживало 106 627 человек. За прошлый год численность населения этого города сократилась на 212 человек. Но в предыдущие годы этот показатель увеличивался. К примеру, в 2011 году в Солигорске проживало 103 089 человек.

При этом численность трудоспособного населения заметно сокращается в Солигорске: с 63,8% от общей численности в 2011 году до 58% в прошлом.

Сколько в районе официальных безработных

В апреле Солигорский район лидировал по числу безработных — 516 человек. На конец августа здесь было 356 официально безработных.

В конце 2017 года в районе было 525 официально нетрудоустроенных, годом ранее — 781. Уровень зарегистрированной безработицы в эти периоды составил в районе 0,7% и 1,1% соответственно.

Убыточных предприятий становится меньше

В Солигорском районе сокращается число убыточных предприятий. Так, в прошлом году удельный вес убыточных организаций составил 13,8% от общего количества организаций. В 2016 году — 15,5%, а в 2015-м — 17,7%.

Жилье стали строить менее активно

В Солигорском районе заметно упали показатели по вводу в эксплуатацию жилых домов. В 2017 году этот показатель составил 49,2 тысячи квадратных метров общей площади, в 2016-м — 86, в 2015-м — 84,2, а в 2013-м — и вовсе 106,3.

В прошлом году в районе ввели в эксплуатацию меньше жилых домов — 366 квадратных метров общей площади на 1000 человек населения. Годом ранее — 639 квадратных метров.

Сколько врачей в районе

По обеспеченности населения практикующими врачами Солигорский район держится в лидерах в Минской области. В прошлом году на 10 000 человек населения приходилось 38 практикующих врачей. Выше этот показатель только в Минском (почти 55).

На 10 тысяч человек населения в Солигорском районе приходится 131 средний медработник. Выше этот показатель в Крупском, Мядельском, Слуцком, Стародорожском районах.

В 2017 году в районе построили 510 квартир, в 2016-м — 933, а в 2013-м — 1342.

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Теги: Минск
 
 
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