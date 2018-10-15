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Обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника в Минске забыл поставить пулемет на предохранитель

16.10.2018 13:28 — Разное | БелТА  
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Обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника в Минске забыл поставить пулемет на предохранитель
Фото из архива

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий 120-й отдельной механизированной бригады, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника во время плановых занятий по огневой подготовке, забыл поставить пулемет на предохранитель. Об этом он сообщил во время допроса в суде Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Военнослужащий обвиняется в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Занятия по огневой подготовке, во время которых погиб солдат-срочник, проходили 4 апреля. Военнослужащий, который проходит по делу как обвиняемый, входил в экипаж боевой машины пехоты как наводчик-оператор. Кроме него в составе экипажа был командир боевой машины и механик-водитель, который и погиб.

Как следует из обвинения, в связи с осечками при стрельбе с оружия, установленного на боевой машине, наводчик-оператор не проверил его на разряженность, контрольный спуск не произвел, на предохранитель пулемет не поставил, оставив его направленным в сторону люка механика-водителя. А затем, приступая к зарядке пулемета для выполнения второго этапа стрельбы, по неосторожности привел в действие спусковой механизм и произвел одиночный выстрел. Механику-водителю причинены смертельные ранения.

Свою вину обвиняемый признает полностью. Он пояснил, что во время учений экипажам по команде необходимо было как можно быстрее сесть в машину и выполнить все подготовительные операции, в том числе зарядить пулемет лентой. В это время на оружии стоит предохранитель, который снимается непосредственно перед стрельбой. Сразу после отстрела следует поднять ствол пулемета, проверить оружие на разряженность и поставить на предохранитель.

По словам обвиняемого, первый этап стрельбы прошел в штатном режиме. Осечки начались во время второго. Он продолжал нажимать на спуск, разряжая пулемет, но выстрелов не происходило. В какой-то момент услышал, что упала лента, и решил, что оружие разряжено. На вопрос судьи, поставил ли он пулемет на предохранитель, обвиняемый ответил отрицательно. "Все было в спешке, просто забыл. Мы хотели как можно быстрее закончить", - пояснил солдат.

На вопрос, контролировал ли военнослужащий в тот момент, когда произошла трагедия, местонахождение механика, обвиняемый ответил также отрицательно, он был уверен, что тот на месте.

По результатам экспертизы, проведенной во время расследования уголовного дела, пулемет был в неисправном состоянии.

В судебном заседании сегодня также были изучены письменные материалы дела. Далее допросят потерпевших и свидетелей.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военнослужащий 120-й отдельной механизированной бригады, обвиняемый по делу о гибели солдата-срочника во время плановых занятий по...
 
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