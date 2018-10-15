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В Верхнедвинске «Белтелеком» оборудовал воркаут-площадку
16.10.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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К празднованию «Дожинок» Верхнедвинск готовился долго и тщательно. Горожане, организации и предприятия вносили свой вклад в общее большое дело – благоустройство родного города.
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> К празднованию «Дожинок» Верхнедвинск готовился долго и тщательно. Горожане, организации и предприятия вносили свой вклад в общее большое дело –...
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