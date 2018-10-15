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В Верхнедвинске «Белтелеком» оборудовал воркаут-площадку

16.10.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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В Верхнедвинске «Белтелеком» оборудовал воркаут-площадку

К празднованию «Дожинок» Верхнедвинск готовился долго и тщательно. Горожане, организации и предприятия вносили свой вклад в общее большое дело – благоустройство родного города.
Строились и реконструировались объекты, благоустраивались места отдыха, появлялись новые арт-объекты.

В Верхнедвинске «Белтелеком» оборудовал воркаут-площадку
К празднику город получил немало подарков. Свой вклад в его преображение внесло и РУП «Белтелеком». Возле сервисного центра появились телефонная будка и скамейки с фирменным логотипом. Еще задолго до их официального открытия здесь с удовольствием фотографировались горожане и гости.
Многие будут пользоваться еще одним подарком от связистов – многофункциональной спортивной воркаут-площадкой. Уличные тренировки набирают все большую популярность. Теперь и у верхнедвинцев появилось дополнительное место для занятий спортом, где можно с пользой для здоровья провести время.
Открытие новых арт- и спортивного объектов состоялось в день празднования «Дожинок». В торжественной церемонии приняли участие депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь А. Ю. Юницын и главный инженер Витебского филиала РУП «Белтелеком» К. М. Минченко.
— Верхнедвинский район – это территория моего округа, и тем приятнее видеть, как преобразился город, — отметил А. Ю. Юницын.
Торжественно перерезана красная лента, взмыли в небо яркие шары и прозвучало пожелание всегда оставаться на связи с «Белтелеком». Специалисты сервисного центра консультировали желающих по предлагаемым услугам, провели промо-акции с поздравлениями, а юные гости праздника получили в подарок сувениры.
Анна ЗИМАЦКАЯ.

 
 
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> К празднованию «Дожинок» Верхнедвинск готовился долго и тщательно. Горожане, организации и предприятия вносили свой вклад в общее большое дело –...
 
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