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Бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс" покончил с собой

16.10.2018 14:16 — Разное | Tut.by  
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Бывший владелец газеты «Спорт-Экспресс» Иван Рубин покончил с собой из-за многочисленных долгов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.


Фото: ВКонтакте / Mash

По словам источника, причиной суицида стало множество финансовых долгов.

— По предварительным данным, он имел долги на общую сумму порядка 63 млн рублей, но за последние несколько лет он смог выплатить лишь около 2 млн рублей, — сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, по данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия обнаружена предсмертная записка, следователи опрашивают соседей и возможных очевидцев.

Рубин вместе с первым главным редактором издания Владимиром Кучмием был одним из основателей газеты «Спорт-Экспресс», которая выходит с 1991 года. Рубин занимал пост генерального директора газеты, с 2003 года по август 2012 года был владельцем газеты. После финансового кризиса 2012 года он продал свои акции генеральному директору петербургского филиала Первого канала Эдуарду Райкину.

Тело 67-летнего Ивана Рубина нашли 15 октября на Осеннем бульваре в Москве. Рубин упал с 16-го этажа высотки.

В предсмертной записке, которую опубликовал телеграм-канал Mash, бизнесмен назвал имя человека, из-за которого совершил суицид.

— В моей смерти прошу винить Тюренкова Владимира Александровича, которому я должен 70 860 евро, и который пригрозил сломать мне ноги и пальцы, если я не верну долг, — написал Рубин перед смертью.

 
 
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В предсмертной записке бизнесмен назвал имя человека, из-за которого совершил суицид.
 
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