|
Делаем мыльные пузыри дома. Простой рецепт от победителя Международного фестиваля магии
Что делать, если вся жизнь человека – один большой мыльный пузырь? Не спешите сочувствовать – возможно, это исполнившаяся мечта. Именно так вышло
Гость программы
Из чего приготовить мыльные пузыри?
Егор Бордак, артист оригинального жанра, обладатель золотой звезды Международного фестиваля магии в Шанхае:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что делать, если вся жизнь человека – один большой мыльный пузырь? Не спешите сочувствовать – возможно, это исполнившаяся мечта. Именно так вышло с минчанином...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)