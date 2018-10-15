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80 единиц оружия и 1200 боеприпасов задержали с начала 2018 года на границе с Украиной. Комментарий Лаппо

16.10.2018 13:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 80 единиц оружия и 1200 боеприпасов задержано с начала 2018 года на границе с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные 16 октября озвучил глава Госпогранкомитета в парламенте.

Анатолий Лаппо привел также информацию из оперативных сводок украинских коллег. Так, пограничники соседнего государства задержали 100 единиц оружия, порядка 12 тысяч боеприпасов и несколько десятков гранат.

80 единиц оружия и 1200 боеприпасов задержали с начала 2018 года на границе с Украиной. Комментарий Лаппо

Отметим, Беларусь и Украина находятся в процессе демаркации границы. Работы должны завершиться к 2026 году.

80 единиц оружия и 1200 боеприпасов задержали с начала 2018 года на границе с Украиной. Комментарий Лаппо

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Мы отмечаем, что такая проблема есть, и она не может не беспокоить как главу государства, так и пограничников. И мы – пограничники двух стран – сделаем всё, чтобы эти потоки, которые, возможно, кто-то собирается переправлять или где-то переправил – пресекать.

Мы работаем в связке. Мы идем по укреплению границы: процесс идет как с нашей стороны, так и с украинской стороны. Это естественный процесс. Мы должны обеспечить безопасность наших границ.

Укрепить пограничную безопасность позволит и соответствующий законопроект. 16 октября он прошел первое чтение в Палате представителей.

80 единиц оружия и 1200 боеприпасов задержали с начала 2018 года на границе с Украиной. Комментарий Лаппо

80 единиц оружия и 1200 боеприпасов задержали с начала 2018 года на границе с Украиной. Комментарий Лаппо

 
 
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Новости Беларуси. 80 единиц оружия и 1200 боеприпасов задержано с начала 2018 года на границе с Украиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие данные 16...
 
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