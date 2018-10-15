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По какому адресу живёте?

16.10.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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О подготовке к предстоящей переписи населения
Республики Беларусь 2019 года

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384 «О проведении в 2019 году переписи населения Республики Беларусь» в нашей республике в период с 4 по 30 октября 2019 г. пройдет очередная перепись населения.

Для успешного выполнения этого важного государственного мероприятия необходимо провести огромную подготовительную работу. Первоочередной задачей на 2018 год является приведение в порядок адресного хозяйства, так как его состояние показало, что не на всех жилых строениях имеются аншлаги с номером дома и названием улицы. Ответственность за установку и содержание домовых знаков несут владельцы зданий и сооружений, в частном секторе – домовладельцы.

По какому адресу живёте?

В связи с этим обращаемся ко всем гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, с просьбой обратить внимание на наличие и состояние номерных знаков. Работы по установке отсутствующих и восстановлению пришедших в негодность аншлагов с номером дома и названием улицы просим завершить к ноябрю 2018 года.

 
 
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О подготовке к предстоящей переписи населения Республики Беларусь 2019 года В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 384 «О...
 
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