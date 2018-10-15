Глава Госпогранкомитета рассказал, сколько оружия изъяли на белорусско-украинской границе

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Выступая в парламенте, Анатолий Лаппо отметил, что проблема незаконного перемещения оружия «существует и не может не беспокоить».

Всего с начала текущего года на границе изъято около 180 единиц оружия и свыше 13 тыс. боеприпасов. Украинскими пограничниками задержано около сотни единиц оружия и 12 тыс. боеприпасов, в том числе несколько десятков гранат. Белорусские пограничники, в свою очередь, задержали около 80 единиц оружия и около 1,2 тыс. боеприпасов, сообщил Лаппо. «Мы отмечаем, что такая проблема существует, она не может не беспокоить как главу государства, так и пограничников», - цитируют Лаппо Naviny.by .

Глава Госпогранкомитета рассказал, что бороться с незаконным оборотом оружия планируется путем укрепления границы и выставления дополнительных застав.

Что касается проблемы поступлении оружия в Беларусь с территории Украины через Россию, то, по словам Лаппо, «на этом направлении работают другие силы и средства оперативного реагирования». Руководитель комитета подчеркнул, что на границе с Россией белорусских пограничников нет, но вопрос находится «под оперативным контролем».