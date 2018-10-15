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На вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел ответит первый заместитель начальника УВД
16.10.2018 — Разное | Лоевский край
17 октября с 11.00 до 13.00 состоится прямая линия УВД Гомельского облисполкома.
На вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, по телефону: 96-74-32 ответит первый заместитель начальника УВД полковник милиции
Шуляковский
Олег Николаевич.
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На вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел ответит первый заместитель начальника УВД
17 октября с 11.00 до 13.00 состоится прямая линия УВД Гомельского облисполкома. На вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, по телефону: 96-74-32 ответит...
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