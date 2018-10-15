С 23.00 до 6.00 время ответственности родителей

Помните: нахождение детей одних вне дома в ночное время небезопасно и поэтому ограничено законодательством.

Каждый папа и мама должен:

— знать, где находится его ребёнок;

— сопровождать в период с 23.00 до 6.00 часов детей в возрасте до 16 лет, находящихся вне жилища, либо обеспечить их сопровождение совершеннолетними лицами (статья 17 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка»).

Неисполнение указанной обязанности влечет наложение штрафа на родителей до 2 базовых величин, повторно – до 5 базовых величин (статья 17.13 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях).

За истекший период времени к административной ответственности по ст.17.13 КоАП Республики Беларусь сотрудниками ОВД Лоевского райисполкома и комиссией по делам несовершеннолетних Лоевского райисполкома привлечено 24 родителя.

Д. Музыченко,

участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Лоевского райисполкома.