|
С 23.00 до 6.00 время ответственности родителей
16.10.2018 — Разное | Лоевский край
Помните: нахождение детей одних вне дома в ночное время небезопасно и поэтому ограничено законодательством.
Каждый папа и мама должен:
участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних ОВД Лоевского райисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помните: нахождение детей одних вне дома в ночное время небезопасно и поэтому ограничено законодательством. Каждый папа и мама должен: — знать, где находится...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)