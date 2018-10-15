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ВВП Беларуси вырос на 3,7%
Рост экономики Беларуси по итогам трех кварталов стабилизировался на 3,7%.
Об этом сообщил журналистам премьер-министр экономики Сегей Румас по итогам доклада у Лукашенко.
«Уже есть цифры сентября, и экономический рост в стране стабилизировался на уровне 3,7%. Ключевые показатели деятельности правительства выполнены», - цитирует Сергея Румаса
По его словам, рост цен в стране соответствует годовым прогнозам. «Несмотря на всплеск, который был в августе, индекс потребительских цен увеличился на 3,7%, по нашим расчетам, не выйдет за пределы 6% по итогам 2018 года», - уверен премьер Беларуси.
Ранее в прогнозе социально-экономического развития Беларуси был задан параметр роста ВВП на 2018 год в размере 3,5%.
Евразийский банк развития обновил макрообзор, в котором сказано, что ВВП Беларуси в 2019 году замедлит рост более че в два раза – с ожидаемых 3,8% (в 2018 году) до 1,7%. Согласно обзору, инфляция в 2019 году
По информации Белстата, ВВП в стране за 7 месяцев 2018 года
За
По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%, индекс-дефлятор ВВП - 107,2%.
Как сообщалось, ВВП Беларуси
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Рост экономики Беларуси по итогам трех кварталов стабилизировался на 3,7%. Об этом сообщил журналистам премьер-министр экономики Сегей Румас по итогам доклада у...
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