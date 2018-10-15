ВВП Беларуси вырос на 3,7%

Рост экономики Беларуси по итогам трех кварталов стабилизировался на 3,7%.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр экономики Сегей Румас по итогам доклада у Лукашенко.

«Уже есть цифры сентября, и экономический рост в стране стабилизировался на уровне 3,7%. Ключевые показатели деятельности правительства выполнены», - цитирует Сергея Румаса БелТА .

По его словам, рост цен в стране соответствует годовым прогнозам. «Несмотря на всплеск, который был в августе, индекс потребительских цен увеличился на 3,7%, по нашим расчетам, не выйдет за пределы 6% по итогам 2018 года», - уверен премьер Беларуси.

Ранее в прогнозе социально-экономического развития Беларуси был задан параметр роста ВВП на 2018 год в размере 3,5%.

Евразийский банк развития обновил макрообзор, в котором сказано, что ВВП Беларуси в 2019 году замедлит рост более че в два раза – с ожидаемых 3,8% (в 2018 году) до 1,7%. Согласно обзору, инфляция в 2019 году вырастет до 5,3% с ожидаемых 5,1% в 2018 году.

По информации Белстата, ВВП в стране за 7 месяцев 2018 года составил 66,7 млрд белорусских рублей, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По итогам первых четырех месяцев рост внутреннего валового продукта (ВВП) составил 4,8% (Белстат).

За I квартал 2018 г. объем валового внутреннего продукта в стране в текущих ценах составил 26 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,1% к уровню I квартала 2017 г. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,9%.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%, индекс-дефлятор ВВП - 107,2%.