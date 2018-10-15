ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВВП Беларуси вырос на 3,7%

16.10.2018 14:26 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Рост экономики Беларуси по итогам трех кварталов стабилизировался на 3,7%.

Об этом сообщил журналистам премьер-министр экономики Сегей Румас по итогам доклада у Лукашенко.

«Уже есть цифры сентября, и экономический рост в стране стабилизировался на уровне 3,7%. Ключевые показатели деятельности правительства выполнены», - цитирует Сергея Румаса БелТА.

По его словам, рост цен в стране соответствует годовым прогнозам. «Несмотря на всплеск, который был в августе, индекс потребительских цен увеличился на 3,7%, по нашим расчетам, не выйдет за пределы 6% по итогам 2018 года», - уверен премьер Беларуси.

Ранее в прогнозе социально-экономического развития Беларуси был задан параметр роста ВВП на 2018 год в размере 3,5%.

Евразийский банк развития обновил макрообзор, в котором сказано, что ВВП Беларуси в 2019 году замедлит рост более че в два раза – с ожидаемых 3,8% (в 2018 году) до 1,7%. Согласно обзору, инфляция в 2019 году вырастет до 5,3% с ожидаемых 5,1% в 2018 году.

По информации Белстата, ВВП в стране за 7 месяцев 2018 года составил 66,7 млрд белорусских рублей, что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По итогам первых четырех месяцев рост внутреннего валового продукта (ВВП) составил 4,8% (Белстат). 

За I квартал 2018 г. объем валового внутреннего продукта в стране в текущих ценах составил 26 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 105,1% к уровню I квартала 2017 г. Индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 109,9%.

По целевому прогнозу белорусских властей, в 2018 году прирост ВВП должен составить не менее 3,5%, индекс-дефлятор ВВП - 107,2%.

Как сообщалось, ВВП Беларуси в 2017 году вырос на 2,4% при прогнозе 1,7% после снижения на 2,6% в 2016 году и на 3,9% в 2015 году.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рост экономики Беларуси по итогам трех кварталов стабилизировался на 3,7%. Об этом сообщил журналистам премьер-министр экономики Сегей Румас по итогам доклада у...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Беларуси поддержал предложение правительства по повышению пенсий с 1 ноября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика