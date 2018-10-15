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Ученые объяснили, как собаки понимают ваши слова

16.10.2018 14:16 — Разное | Tut.by  
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Собаки действительно понимают человеческую речь. Правда, их мозг работает совсем не так, как наш. Научная работа об этом опубликована в журнале Frontiers in Neuroscience, кратко об исследовании рассказывает сайт Университета Эмори.


Фото: Pixabay.com

12 собак разных пород несколько месяцев учились различать предметы по названиям и приносить тот, о котором говорит хозяин. В случае правильного выбора собаки получали угощение.

Затем ученые с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии проверили, как работает мозг собак в момент речи человека. Например, один из участников исследования Эдди — помесь золотистого ретривера и лабрадора. Его хозяин говорил «поросенок» и «обезьянка», показывая соответствующие игрушки. После он назвал выдуманные слова «боббу» и «бодмик» и показывал незнакомые собаке предметы — шляпу и куклу.

Оказалось, что бóльшую активацию в слуховых областях мозга собак вызывали незнакомые слова. У людей обычно всё наоборот: на известные слова мы реагируем активнее.

Исследователи считают, что собаки чувствуют желание владельцев быть понятыми, поэтому очень активно реагируют на незнакомые слова. «Собаки в конечном итоге хотят порадовать своих владельцев и, возможно, получить похвалу или пищу», — рассказал Грегори Бернс, один из авторов работы.

У половины собак незнакомые слова активизировали область мозга, которую связывают с обработкой лексических различий. У другой половины тарабарщина задействовала другие регионы — левую височную долю, миндалевидное тело, хвостатое ядро или таламус.

Возможно, причина различий — в разнице пород или умственных способностей.
«Собаки могут иметь разную способность и мотивацию к обучению и пониманию человеческих слов, — считает Бернс. — Но у них, похоже, есть представление о смысле слов, а не только условные рефлексы».

Правда, это не значит, что говорить с собакой — самый эффективный способ общения с ней. Другие исследования показывали, что нервная система собак более приспособлена к визуальным и обонятельным сигналам, чем к вербальным.

 
 
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Собаки действительно понимают человеческую речь. Правда, их мозг работает совсем не так, как наш.
 
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