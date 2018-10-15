На ул. Советской открылась фотовыставка «Проекты в лицах»

16 октября 2018 года на Советской открылась фотовыставка «Проекты в лицах». Красочные планшеты знакомят горожан с креативными белорусами, которые реализуют свои мечты с помощью программ Евросоюза.



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29 человек. 29 проектов, призванных улучшить мир вокруг. 29 планшетов с портретами людей и инфографикой, которая наглядно показывает, что любой из нас может сделать для своей страны и мира. Каждый, кто будет гулять по Советской, может познакомиться с этими людьми, их идеями и, возможно, придумать что-то свое или осуществить чужую идею в своем городе. Это может быть лифт для инвалидов в школе или строительство храма, установка нового экологичного оборудования на предприятиях ЖКХ и сохранение национальных традиций, проведение научных исследование совместно с коллегами из других стран и открытие сети кофеен.

Открывая выставку, координатор проектов отдела программ сотрудничества Представительства Европейского союза в Республике Беларусь Алена Ракова заметила, что мы не увидим здесь портретов брестчан просто потому, что проекты с их участием завершены и только поэтому их нет в экспозиции. Проекты с финансовой поддержкой Евросоюза осуществляются в Березе, Барановичах и других городах Брестской области.

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