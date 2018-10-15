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Городской автобусный маршрут №5 меняет маршрут следования
16.10.2018 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
С 10 часов 17.10.2018 г. в связи с запрещением движения транспортных средств по ул. Героев Обороны Брестской Крепости на участке от ул. Зубачева до ул. Фомина городской автобусный маршрут №5 будет следовать в объезд по улицам Гоголя - Зубачева - Героев Обороны Брестской Крепости в прямом и обратном направлениях.
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С 10 часов 17.10.2018 г. в связи с запрещением движения транспортных средств по ул. Героев Обороны Брестской Крепости на участке от ул. Зубачева до ул. Фомина городской...
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