Городской автобусный маршрут №5 меняет маршрут следования

С 10 часов 17.10.2018 г. в связи с запрещением движения транспортных средств по ул. Героев Обороны Брестской Крепости на участке от ул. Зубачева до ул. Фомина городской автобусный маршрут №5 будет следовать в объезд по улицам Гоголя - Зубачева - Героев Обороны Брестской Крепости в прямом и обратном направлениях.



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