Белоруски смогут морозить яйцеклетки без медпоказаний. Депутаты проголосовали за изменения в закон

Депутаты приняли в первом чтении изменения в Закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях.



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Изменения в закон предполагают, что возрастной порог для доноров сперматозоидов увеличат с 40 до 50 лет. Предельный возраст женщин — доноров яйцеклетки и суррогатных матерей увеличивается до 49 лет в том случае, если донором или суррогатной матерью становится родственница пациентки. В остальных случаях возраст остается прежним — до 35 лет. Также донорские клетки можно будет хранить дольше 10 лет, а женщины смогут замораживать свои яйцеклетки на будущее без каких-либо медицинских показаний.

Подробнее об изменениях можно прочитать тут: Какие изменения внесут в закон об ЭКО и суррогатном материнстве, а от каких — пришлось отказаться

Кстати, и в измененном законе ограничение по возрасту, в котором можно сделать ЭКО и искусственную инсеминацию, остается прежним — только до 49 лет.



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— Это связано с тем, что, как бы ни шла вперед современная медицина и как бы хорошо ни чувствовали себя люди в 50 лет и старше, организм имеет свои возрастные ограничения. Беременность является тяжелым состоянием для женщины, поэтому в законе сохраняется ограничение до 50 лет, — объяснил депутат Александр Старовойтов.