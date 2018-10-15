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Министр труда — о тестировании базы незанятого населения и пересмотре взносов в ФСЗН
16.10.2018 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
В Беларуси сейчас тестируют базу не занятых в экономике. Об этом сообщила сегодня в парламенте министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Глава ведомства также рассказала, ведутся ли сейчас работы по пересмотру взносов в ФСЗН. О возможных изменениях в отчисления в фонд ранее
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
— В конце октября-начале ноября по результатам тестирования (базы незанятого населения. — Прим. ред.) я выеду в регионы поговорить, что мы выявили, как будем решать эти проблемы, — отметила Ирина Костевич.
Напомним, в июле президент
— Мы предложили правительству, в частности Министерству труда, чтобы эта база, если декрет вступает в силу с января, была апробирована уже с сентября, потому что все равно будут какие-то недочеты, небольшие ошибки, — сказала Марианна Щеткина. — Свести все в единый массив данных — это достаточно сложно. Поэтому с сентября нужно провести апробацию, мы на этом настаиваем.
Ранее на сайте Минтруда
Ирина Костевич также ответила на вопрос, прорабатывается ли сейчас вопрос пересмотра взносов в Фонд соцзащиты населения. По словам министра труда и соцзащиты, сейчас этот вопрос не прорабатывается.
Напомним, о том, что в Беларуси намерены рассмотреть вопрос налоговых отчислений в Фонд социальной защиты населения, ранее
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В Беларуси сейчас тестируют базу не занятых в экономике. Об этом сообщила сегодня в парламенте министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Глава ведомства также...
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