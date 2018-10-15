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Министр труда — о тестировании базы незанятого населения и пересмотре взносов в ФСЗН

16.10.2018 14:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Беларуси сейчас тестируют базу не занятых в экономике. Об этом сообщила сегодня в парламенте министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Глава ведомства также рассказала, ведутся ли сейчас работы по пересмотру взносов в ФСЗН. О возможных изменениях в отчисления в фонд ранее сообщали в МНС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59768.php

Министр труда — о тестировании базы незанятого населения и пересмотре взносов в ФСЗН

Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— В конце октября-начале ноября по результатам тестирования (базы незанятого населения. — Прим. ред.) я выеду в регионы поговорить, что мы выявили, как будем решать эти проблемы, — отметила Ирина Костевич.

Напомним, в июле президент интересовался, как формируется база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которой занимается Минтруда.

— Мы предложили правительству, в частности Министерству труда, чтобы эта база, если декрет вступает в силу с января, была апробирована уже с сентября, потому что все равно будут какие-то недочеты, небольшие ошибки, — сказала Марианна Щеткина. — Свести все в единый массив данных — это достаточно сложно. Поэтому с сентября нужно провести апробацию, мы на этом настаиваем.

Ранее на сайте Минтруда разместили специальную программу подготовки и направления электронных документов, через которую можно будет в онлайн-режиме передавать данные о занятом в экономике населении. Эта информация будет использоваться для формирования базы не занятых в экономике, которую ведомство должно создать к 1 декабря этого года. Программа уже доступна для скачивания.

Ирина Костевич также ответила на вопрос, прорабатывается ли сейчас вопрос пересмотра взносов в Фонд соцзащиты населения. По словам министра труда и соцзащиты, сейчас этот вопрос не прорабатывается.

Напомним, о том, что в Беларуси намерены рассмотреть вопрос налоговых отчислений в Фонд социальной защиты населения, ранее сообщали в МНС. Кроме того, ранее Минфин предлагал снизить нагрузки по взносам в ФСЗН для предприятий и сделать пенсионное накопительное страхование добровольно-принудительным.

 
 
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В Беларуси сейчас тестируют базу не занятых в экономике. Об этом сообщила сегодня в парламенте министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. Глава ведомства также...
 
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