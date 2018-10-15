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Минюст лишил лицензии очередное риелтерское агентство

16.10.2018 14:38 — Разное | Tut.by  
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Министерство юстиции приняло решение о прекращении действия лицензии ООО «Статус риелт» с 19 октября этого года, сообщает официальный сайт ведомства.


Фото с сайта khabarovskonline.com

Официальной причиной прекращения действия лицензии явилась «передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу».

Но это не единственное из букета нарушений «Статус риелта». Минюст выяснил: агентство брало с клиентов деньги «за информационные услуги» — обещало дать адреса и телефоны сдающихся квартир. «Как установлено в ходе проверки, представленная информация являлась недостоверной», — сообщает ведомство.

Для привлечения внимания клиентов агентство брало рекламные объявления собственников, даже не поставив их в известность — а должно было заключать договоры на оказание риелторских услуг с собственниками рекламируемых квартир.

Зачастую реклама сдающихся квартир размещалась от имени физических лиц, без указания наименования риелторской организации. О том, что квартира предлагается к найму через посредника, потребитель узнавал, позвонив по указанному в рекламе номеру телефона.

Минюст констатирует: подобные нарушения при рекламировании объектов недвижимости носят массовый характер. Только в этом году в связи с выявленными нарушениями при рекламировании объектов недвижимости Министерством юстиции вынесены предписания ООО «НЬЮ ФЛЭТ», ОДО «Риелторское агентство Дом», ООО «Партнер для всех», ООО «Планета недвижимости». Работники ООО «Планета недвижимости» и ООО «НЬЮ ФЛЭТ» привлечены к административной ответственности.

Ведомство напоминает: при возникновении проблемных ситуаций потребитель вправе обратиться к руководителю риелторской организации, а при отсутствии реакции — в Министерство юстиции и главные управления юстиции облисполкомов (Минского горисполкома).

 
 
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Торговали адресами якобы сдающихся квартир.
 
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