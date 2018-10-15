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Минюст лишил лицензии очередное риелтерское агентство
Министерство юстиции
Официальной причиной прекращения действия лицензии явилась «передача права на осуществление лицензируемой деятельности другому физическому лицу».
Но это не единственное из букета нарушений «Статус риелта». Минюст выяснил: агентство брало с клиентов деньги «за информационные услуги» — обещало дать адреса и телефоны сдающихся квартир. «Как установлено в ходе проверки, представленная информация являлась недостоверной», — сообщает ведомство.
Для привлечения внимания клиентов агентство брало рекламные объявления собственников, даже не поставив их в известность — а должно было заключать договоры на оказание риелторских услуг с собственниками рекламируемых квартир.
Зачастую реклама сдающихся квартир размещалась от имени физических лиц, без указания наименования риелторской организации. О том, что квартира предлагается к найму через посредника, потребитель узнавал, позвонив по указанному в рекламе номеру телефона.
Минюст констатирует: подобные нарушения при рекламировании объектов недвижимости носят массовый характер. Только в этом году в связи с выявленными нарушениями при рекламировании объектов недвижимости Министерством юстиции вынесены предписания ООО «НЬЮ ФЛЭТ», ОДО «Риелторское агентство Дом», ООО «Партнер для всех», ООО «Планета недвижимости». Работники ООО «Планета недвижимости» и ООО «НЬЮ ФЛЭТ» привлечены к административной ответственности.
Ведомство напоминает: при возникновении проблемных ситуаций потребитель вправе обратиться к руководителю риелторской организации, а при отсутствии реакции — в Министерство юстиции и главные управления юстиции облисполкомов (Минского горисполкома).
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Торговали адресами якобы сдающихся квартир.
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