В республиканской акции «Чистый лес-2018» примут участие свыше 4 тыс. жителей Гродненской области





В республиканской акции «Чистый лес-2018», которая пройдет 20 октября, планируется участие свыше 4 тыс. жителей Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

Не только работники лесной отрасли, но и школьники, студенты, сотрудники различных организаций и учреждений изъявили желание стать ее участниками. Присоединиться может каждый: достаточно обратиться в любое лесничество или лесхоз и заявить о намерении помочь в наведении порядка в лесу. Лесохозяйственные учреждения обеспечат необходимым инвентарем.

«Мероприятия пройдут во всех районах области. Определено свыше 270 участков леса, которые необходимо очистить от мусора или захламленности», — рассказали в Гродненском ГПЛХО. В этот день в лесах будут убраны несанкционированные свалки, строительные и бытовые отходы, проведены работы по благоустройству территорий, примыкающих к автомобильным и железнодорожным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Волонтеры, например, приведут в порядок окрестности веломаршрутов на Августовском канале.

Особый акцент во время акции будет сделан на уборку территорий, прилегающих к мемориальным комплексам и памятным местам: захоронениям, могилам солдат, партизанским деревням и другим. Кроме того, запланировано высадить около 100 тыс. саженцев на площади более 50 га.

Акция «Чистый лес» проводится ежегодно по инициативе Министерства лесного хозяйства. Основная цель мероприятия — привлечение внимания широкой общественности к необходимости бережного отношения к главному природному ресурсу страны — лесу.