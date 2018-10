Военный «кооператив»

В Пентагоне происходят странные дела, напоминающие эпоху «перестройки» в Советском Союзе, когда при всех могучих ведомствах, точно грибы-поганки, вдруг пошли произрастать «кооперативы». И что примечательно, «грибы» стали расцветать пышным цветом, а вот ведомства рядом с ними чахнуть. В обратно пропорциональном порядке. Впрочем, то был не порядок, а беспорядок – предвестник будущего краха великой державы. И вот что-то подобное мы сегодня наблюдаем и в Соединенных Штатах…

Представляете, Пентагон банально взломали! И кто? – какие-то американские «кооперативщики»! Официальный представитель министерства обороны США заявил, что в результате взлома секретной базы данных произошла утечка персональных данных сотрудников. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на Associated Press. По данным источника агентства, утечка касается данных около 30 000 человек – как военнослужащих, так и гражданского персонала. Однако цифра может вырасти по мере продолжения расследования.

Речь идет о взломе информации о поездках сотрудников ведомства, которая включает информацию об их кредитных картах. Отмечается, что утечка могла произойти несколько месяцев назад, однако обнаружили ее совсем недавно – кибер-отдел сообщил руководству ведомства об инциденте лишь 4 октября. Официальный представитель Пентагона утверждает, что взлом «произошел со стороны коммерческого поставщика» – вот они, «кооперативщики»! В ведомстве также указывают, что по-настоящему «секретная информация похищена не была»…

Позвольте, а разве сами персоналии военных и их же персональные данные не являлись во все времена тайной за семью печатями, хранимой за пятью углами Пентагона?

«В любом случае, – сообщает Джозеф Буччино, – уже установлено, что утечка данных произошла через компанию-подрядчика, которая предоставляет ведомству услуги по поездкам персонала». Услыхав эту фразу из уст представителя, я тут же вспомнил знаменитый лозунг, с помощью которого Пентагон заманивал – да и сейчас заманивает! – в свою ряды наивных рекрутов: «Хочешь увидеть весь мир? Тогда вступай в американскую армию!» Похоже, генералы и полковники слишком буквально понимают этот лозунг применительно к себе и путешествуют напропалую за государственный счет. А маленький кооперативчик при Пентагоне помогает им все обстряпать. Иначе зачем было обращаться к частному подрядчику?

Впрочем, все это становится слишком похоже на коррупцию. И вот уже кресло под министром обороны, еще недавно казавшимся абсолютно «непотопляемым», зашаталось!

Президент США Дональд Трамп не исключил, что министр обороны Джеймс Мэттис уйдет в отставку. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS. Корреспондент поинтересовался, не покидает ли Мэттис пост, на что Трамп ответил: «Я не знаю… Он мне этого не говорил. У нас отличные отношения, мы обедали два дня назад. Но, может, он и уйдет». Потом добавил, что Мэттис «в каком-то смысле демократ», то есть принадлежит к оппозиционной партии.

«В какой-то момент все уходят. Это Вашингтон», – саркастически ухмыльнулся американский президент. Он назвал «фейковыми новостями» слухи, что в Белом доме творится «хаос», однако признал, что в его администрации возможны различные замены. «Я провожу изменения. Я имею на это право. У меня есть феноменальные люди в режиме ожидания, они придут в администрацию», – заключил Трамп. На уточняющий вопрос, будут ли отставки, Трамп подтвердил: «Да, некоторые люди уйдут».

А ведь Мэттис занимает пост главы Пентагона с января 2017 года и пока нареканий на его работу из Белого дома не слышалось! Возможно, все дело именно в этом скандале с утечками, вскрывшими любовь генералов к роскошной жизни. И вот, чтобы служба им медом не казалась, Трамп и решил постращать самого министра.

Летом у Пентагона случился еще один неприятный скандал, за который придется раскошеливаться налогоплательщику. В американском суде слушалось дело о денежном возмещении военному подрядчику, с которым Пентагон десять лет назад разорвал контракты на поставку оружия в Афганистан. И суд решил дело в пользу подрядчика, т. е. опять же частника. И «кооперативщика».

Суть была простой: некая мелкая компания AEY умудрилась во время тендера на поставку оружия в Афганистан обойти крупных игроков, включая корпорацию «Дженерал Дайнемикс». Заключенные контракты эта мелкая фирма успешно завалила. Оружие, преимущественно стрелковое (китайского и бог весть чьего еще производства), оказалось абсолютно убогого качества. Патроны и запчасти к нему – не лучше. Выбирая подрядчика, Пентагон надеялся сэкономить, но не удалось. Оружие для афганских сил безопасности пришлось закупать повторно, на сей раз у нормального продавца. Скупой в буквальном смысле заплатил дважды.

Однако страдания военных чиновников не тронули сердце американской Фемиды, и суд постановил, что Пентагон должен выплатить подрядчику кругленькую сумму – почти сотню миллионов долларов (с учетом процентов). Потому что разрывать контракты надо было «по соглашению сторон», а не лишь бы как.

И вот тут возникает вопрос, а не является ли Пентагон шарашкиной конторой? И кто вообще пустил всякие серые фирмы и фирмочки за порог министерства обороны? Причем пустил настолько, что они присосались к нему и выкачивают теперь немалые государственные средства?

А пустил их туда президент США Джордж Буш-младший. Судя по всему, он, хоть и вел горячую «войну с терроризмом по всему миру», про себя, про свои карманы и про карманы своих генералов тоже не забывал. А, может быть, о них-то он, прежде всего, и заботился! Оружия тогда американским воякам требовалось много, так почему не подключить к его поставкам «кооперативы»? Сказано – сделано! Объем контрактов с частными подрядчиками у Пентагона скакнул до 145 миллиардов долларов уже в 2001 году, когда только рухнули башни-близнецы и американская армия стала готовиться к глобальному вторжению. А через 7 лет «пирог кооперативов» уже достиг 390 миллиардов долларов в год, и это только по официальной статистике. В общем, было чем поживиться – тем более систему поддержки мелкого бизнеса гарантировали из Вашингтона, а на мелкие провалы с поставками Пентагон нередко закрывал глаза.

И вот, похоже, Пентагон не переварил столь крупные «левые» суммы, которые стали вертеться на и его орбите, и погряз в коррупции. Во всяком случае, дело с поездками обещает быть очень интересным, если, конечно, его не замнут.