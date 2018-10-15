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Шанс на полноценную жизнь: в Беларуси провели уникальную операцию
16.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусские врачи провели уникальную операцию
Спустя неделю после сложнейшей операции Женя встречает врача стоя. Гордо и без стеснения держит прямую спину. А ведь еще летом под одеждой большего размера приходилось скрывать горб. У мальчика была врожденная аномалия развития позвоночника. Еще бы немного, и Женю ждала инвалидная коляска.
«Чувствуем мы себя неплохо после операции. Конечно, что было раньше и сейчас, это просто не сравнится. Намного, сто раз лучше. Хоть ростом выше стал», – отметила мама пациента Марина Бадещенкова.
После хирургических манипуляций Женя вытянулся на 10 сантиметров. Пришлось перенести две операции: сначала по удалению аномального позвонка, а затем по фиксации всего позвоночника. Впервые это сделали эндоскопическим методом.
Технологию малоинвазивной хирургии, с минимальным вмешательством, врачам удалось применить за счет программы Союзного государства. В ее основе разработка принципиально новых методов лечения детей с врожденными патологиями позвоночника.
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С помощью новейших медицинских технологий 14-летнего пациента с врожденной патологией опорно-двигательной системы удалось вернуть к нормальной жизни.
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