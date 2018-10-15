Шанс на полноценную жизнь: в Беларуси провели уникальную операцию

Белорусские врачи провели уникальную операцию на позвоночнике. С помощью новейших медицинских технологий 14-летнего пациента с врожденной патологией опорно-двигательной системы удалось вернуть к нормальной жизни. О достижении врачей в материале корреспондента «МИР 24» Ольги Барановой.

Спустя неделю после сложнейшей операции Женя встречает врача стоя. Гордо и без стеснения держит прямую спину. А ведь еще летом под одеждой большего размера приходилось скрывать горб. У мальчика была врожденная аномалия развития позвоночника. Еще бы немного, и Женю ждала инвалидная коляска.

«Чувствуем мы себя неплохо после операции. Конечно, что было раньше и сейчас, это просто не сравнится. Намного, сто раз лучше. Хоть ростом выше стал», – отметила мама пациента Марина Бадещенкова.

После хирургических манипуляций Женя вытянулся на 10 сантиметров. Пришлось перенести две операции: сначала по удалению аномального позвонка, а затем по фиксации всего позвоночника. Впервые это сделали эндоскопическим методом.



«У него не разрезы, а следы от проколов портов, где устанавливались соответствующие инструменты: видеокамера с освещением и два порта, чтобы через них вводить инструменты-манипуляторы», – указал травматолог-ортопед Дмитрий Тесаков.

Технологию малоинвазивной хирургии, с минимальным вмешательством, врачам удалось применить за счет программы Союзного государства. В ее основе разработка принципиально новых методов лечения детей с врожденными патологиями позвоночника.



«Ожидается, что разработка новых спинальных систем, а также новых технологий лечения этих пациентов позволит сократить материальные расходы в три-четыре раза и сроки пребывания пациентов в стационаре в полтора-два раза», – отметил директор республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.



Ежедневно сотрудники научно-практического центра травматологии и ортопедии проводят до 25 операций. И каждая из них – шанс на новую жизнь. Без боли.