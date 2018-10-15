ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Шанс на полноценную жизнь: в Беларуси провели уникальную операцию

16.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские врачи провели уникальную операцию на позвоночнике. С помощью новейших медицинских технологий 14-летнего пациента с врожденной патологией опорно-двигательной системы удалось вернуть к нормальной жизни. О достижении врачей в материале корреспондента «МИР 24» Ольги Барановой.

Спустя неделю после сложнейшей операции Женя встречает врача стоя. Гордо и без стеснения держит прямую спину. А ведь еще летом под одеждой большего размера приходилось скрывать горб. У мальчика была врожденная аномалия развития позвоночника. Еще бы немного, и Женю ждала инвалидная коляска.

«Чувствуем мы себя неплохо после операции. Конечно, что было раньше и сейчас, это просто не сравнится. Намного, сто раз лучше. Хоть ростом выше стал», – отметила мама пациента Марина Бадещенкова.

После хирургических манипуляций Женя вытянулся на 10 сантиметров. Пришлось перенести две операции: сначала по удалению аномального позвонка, а затем по фиксации всего позвоночника. Впервые это сделали эндоскопическим методом. 

«У него не разрезы, а следы от проколов портов, где устанавливались соответствующие инструменты: видеокамера с освещением и два порта, чтобы через них вводить инструменты-манипуляторы», – указал травматолог-ортопед Дмитрий Тесаков.

Технологию малоинвазивной хирургии, с минимальным вмешательством, врачам удалось применить за счет программы Союзного государства. В ее основе разработка принципиально новых методов лечения детей с врожденными патологиями позвоночника.

«Ожидается, что разработка новых спинальных систем, а также новых технологий лечения этих пациентов позволит сократить материальные расходы в три-четыре раза и сроки пребывания пациентов в стационаре в полтора-два раза», – отметил директор республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.

Ежедневно сотрудники научно-практического центра травматологии и ортопедии проводят до 25 операций. И каждая из них – шанс на новую жизнь. Без боли. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 86
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С помощью новейших медицинских технологий 14-летнего пациента с врожденной патологией опорно-двигательной системы удалось вернуть к нормальной жизни.
 
Новости дня
Новости разные
 
Кинотеатр «Октябрь» станем мультиплексом: залов будет не менее трех
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика